Cu lotul decimat de accidentări de ultimă oră, Kids Tâmpa a pierdut cu 4-2 la Blejoi.

Cu numeroase absențe cauzate de accidentări suferite la antrenamentele din zilele premergătoare deplasării de la CS Blejoi, ACS Kids Tâmpa s-a văzut învinsă după o partidă în care s-a marcat de nu mai puțin de șase ori, scor 4-2 (3-2).

Marian Kerekes a deschis scorul după doar zece minute pentru echipa pregătită de trio-ul Ciprian Anghel-Nicolae Văduva-Adrian Hârlab, însă gazdele au egalat imediat după repunerea de la centru, prin Eusebio Ilie. Același Kerekes a mai marcat o dată, reușita sa cu numărul cinci din acest sezon și i-a readus în avantaj pe „alb-albaștri” (22). Dumitru Muntean a egalat din nou (29), tot el aducând formația din Prahova la conducere, dintr-un penalty (39). Lambru a stabilit scorul final, în minutul 68, victoria ducând echipa gazdă pe poziția secundă, cu 17 puncte, în ierarhia seriei C5. De cealaltă parte, ACS Kids Tâmpa ocupă locul 9, cu 6 puncte, iar în ultima etapă a turului va primi vizita echipei CSM Corona Brașov.

„Un joc bun în ceea ce privește ofensiva, faza de construcție. Arătăm un fotbal plăcut, așa cum ne-am propus de la începutul sezonului, dar suntem naivi în apărare, tratăm lejer momente foarte importante ale jocurilor. Mai în glumă, mai în serios, am fost din nou «fraierii de serviciu». Am deschis scorul și am fost egalați după un minut, am avut 2-1 și am ratat din poziție de singur cu portarul, fiind apoi taxați cu două goluri până la pauză. În repriza a doua, am avut o bară, tot prin Kerekes, iar după o lovitură liberă a noastră, am primit un eurogol, pe contraatac.

Sunt exemple care spun clar că facem bine anumite lucruri, dar ne costă naivitățile specifice vârstei acestor «copii». Ne bucurăm că am jucat de la egal al egal cu echipa de pe locul secund, dar e păcat că nu am luat punct sau chiar puncte. Sperăm să o facem cu echipa de pe primul loc, săptămâna viitoare”, a spus Nicolae Văduva, unul dintre antrenorii echipei brașovene.

Kids Tâmpa: Botiș – Sburlea, Mihăilă, Stoica, Zota – D. Popa (80 Grideanu), Marin (73 Tenică) – Crihan (46 Antone), Moroie (73 Bugnar), Moldovan – Kerekes (80 Țolu)