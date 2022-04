FC Braşov continuă forma slabă de pe propriul teren.

În etapa a 4-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Braşov a fost învinsă, astăzi, pe Stadionul Tineretului, scor 0-2, de Unirea Dej.

FC Braşov a avut ocaziile mai importante mai ales în repriza a doua, a dominat clar jocul în anumite momente, dar oaspeții au fost mai pragmatici şi au marcat din şansele avute. După câteva mari ocazii irosite de Vlad Mihalcea, Negrean, Anghelov şi El Azzouzi, oaspeții au scăpat pe contraatac şi au deschis scorul în minutul 82, prin Frăsineanu, care a şutat la colțul lung din 12 metri.

În minutul 87 s-a făcut 0-2. Nou intratul Manole l-a învins pe portarul Popescu cu un şut de la 18 metri, în vinclu. FC Braşov este pe locul 5 al grupei de retrogradare, cu 20 de puncte, pe loc de baraj. Etapa viitoare va întâlni, în deplasare, pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

Suntem blestemați pe propria arenă. Este clar că nu reușim să rupem șirul înfrângerilor de acasă. Astăzi, o înfrângere total nemeritată. Venită pe nedrept, după un joc bun al echipei. Un joc în care am avut consistență, în care adversarul nu a ajuns timp de 82 de minute în careul nostru. Am avut ocazii bune de a marca, am dominat din toate punctele de vedere, dar atunci când iei gol în minutul 82 la o fază la care adversarul își dă cu stângul în dreptul și iese pasă de gol, e clar că vorbim despre mult ghinion. Eu îmi felicit jucătorii pentru efort, au vrut, s-au implicat, au făcut risipă mare de efort, au respectat ceea ce am discutat, dar o înfrângere rămâne tot înfrângere. Dar în viață trebuie să ai și șansă, iar la noi deocamdată lipsește acest mic amănunt.

CĂLIN MOLDOVAN, antrenor FC Brașov