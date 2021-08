FC Brașov și-a definitivat echipa de conducere

Prezentat oficial la FC Brașov în urmă cu două săptămâni, președintele Ioan Mărginean și-a preluat atribuțiile și a stabilit echipa de conducere pentru gruparea de Liga a 2-a. Staff-ul administrativ va avea sediul în incinta bazei sportive Metrom.

Din organigrama clubului vor face parte Vasile Dochița, care va fi vicepreședinte voluntar, Mugurel Buga va ocupa funcția de manager sportiv, Șerban Moraru a fost numit în funcția de director sportiv. Secretar general va fi Cristi Mățău, iar director economic Opra Ladislau.

Ioan Mărginean a prezentat și obiectivul formației pentru acest sezon: “Eu am vorbit cu jucătorii și cu antrenorul. Le-am transmis că dacă au în cap că luptăm la retrogradare să îmi spună, că eu sunt un om corect și cinstit și mă duc să îmi văd de pensie, am nepoate, sunt realizat. Să ne gândim cât putem de sus. Le-am transmis jucătorilor că ei trebuie să ne oblige să ridicăm standardele. Obiectivul este să ne clasăm cât mai sus în clasamentul Ligii 2. Antrenorul zice locurile 6-8. Toți avem semnate contracte pe un an, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon, din partea clubului. Jucătorii trebuie să înțeleagă că nu sunt de neînlocuit. Primarul m-a convins și pe mine să vin la Brașov. Îl apreciez pe Ilie Stan, care a ajutat această echipă la greu și care are rezultate în fotbalul românesc. Sunt convins că o să arătăm din ce în ce mai bine, iar o creștere evidentă se va vedea deja peste trei săptămâni. Avem jucători tineri, foarte valoroși, cu care trebuie să avem răbdare, dar este nevoie ca ei să dea totul”.

Președintele de la FC Brașov a spus că va avea discuții în perioada următoare pentru colaborări cu toate celelalte cluburi de fotbal din județul Brașov. Totodată, până la finalul anului va fi modernizat și Stadionul Tineretului, dar până atunci intrarea la meciuri va fi gratuită. Bugetul echipei pentru sezonul acesta va fi de 1,5 milioane de euro. Mărginean a precizat și că în perioada următoare se vor căuta parteneri privați care să susțină financiar clubul.