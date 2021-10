Ultimul meci al etapei a 11-a a Ligii 2 la fotbal a adus un nou eșec pentru FC Brașov. La Chiajna, stegarii au fost învinși, în această după-amiază, de Concordia, scor 1-2.

Băieții lui Andrei Șanta au evoluat mult mai bine, mai curajos, au avut câteva situații de a marca pe care, din păcate, nu le-au fructificat, iar greșelile din defensivă au fost, din nou, decisive în stabilirea rezultatului final. FC Brașov a deschis scorul în minutul 6, prin atacantul olandez de origine marocană, Zakaria El Azzouzi. Acesta a reluat în plasă, din câțiva metri, centrarea din corner a lui Vlad Mihalcea. Galben-negrii puteau face 2-0 în minutul 9, dar șutul lui Horia Popa din lateral, în diagonală, a trecut pe lângă bară. În replică, în minutul 11, gazdele au egalat prin Nini Popescu. Acesta a punctat cu un șut la colțul lung plasat, după o pasă venită de la Adrian Voicu. S-a făcut 2-1 pentru Concordia Chiajna în minutul 39, după un presupus fault la mijlocul terenului. Adrian Voicu a șutat puternic din colțul careului de 6 metri fără șansă pentru portarul Lungu. La final, antrenorul stegarilor, Andrei Șanta, era resemnat:

Am început bine jocul, am condus, după o greșeală ne-au egalat, după aceea golul doi al lor fault clar ca lumina zilei si am luat gol. Băieții au luptat, dar asta a fost să fie la meciul acesta. Nu avem ce să facem, trebuie să ne pregătim în continuare și mergem înainte. Fotbalul se joacă pe goluri și trebuie să continuăm, să fim pozitivi, să ținem capul sus și dacă o ținem tot așa o să vină și punctele și victoriile. Trebuie să muncim și să fim uniți. Păcat că se putea scoate mai mult de la meciul acesta. Golurile le-am luat foarte ușor, primul gol pasă filtrantă, neatenție. Apoi golul doi la fel, minge pe colțul opus, șut nu am putut să-l blocăm, asta e, ce să facem. O să trebuiască să lucrăm mai mult și defensiv că ne-au surprins cu câteva diagonale și ne-au destabilizat. Trebuie să adunăm puncte că va fi foarte greu.

După acest eșec, FC Brașov rămâne pe locul 16, cu 9 puncte, și va întâlni, etapa viitoare, acasă, pe FC Hermannstadt.