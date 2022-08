Încă doi jucători au semnat contracte cu FC Braşov.

Este vorba despre experimentatul fundaş central croat, cu cetățenie germană, Igor Jovanovic, de 33 de ani. Acesta are multe meciuri în primele ligi din Finlanda, Israel, Grecia, Coreea de Sud, Lituania şi România. În ţara noastră a mai evoluat la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi Astra Giurgiu, iar la FC Braşov a venit de la Dinamo Bucureşti, acolo unde a jucat sezonul trecut. Cu FC Brașov a semnat și tânărul Vadim Covalciuc, născut în Republica Moldova, dar crescut la Braşov în pepiniera celor de la ACS Kids Tâmpa. Acesta are 19 ani și evoluează pe postul de mijlocaș central. A jucat în ultimele două sezoane în Liga a 2-a, la Metaloglobus Bucureşti. La FC Braşov a venit împrumutat de la ACS Kids Tâmpa. Este international de tineret în echipa de Under 19 a României, unde a bifat două meciuri, dar are selecții și în echipa naţională Under 17 a Republicii Moldova.