„După eșecul din Consiliul JAI, dl președinte Iohannis ne-a asigurat că pe lista de priorități de azi si de ieri a Consiliului European va fi si ext inderea Spațiului Schengen. Am fost profund dezamăgit când am consultat pagina Consiliului European că sunt subiecte de un extrem interes pentru UE, mai puțin cele legate de extinderea Spațiului Schengen.

Este destul de umilitor să încercăm să ne păcălim continuu. Aveam nevoie de o recomandare, ce putea fi parte din concluziile Consiliului European. Din păcate, nu am reusit nici de această data sa convingem partenerii europeni că un drept care ne e încălcat de mai bine de 11 ani trebuie sa devina realitate. Singura cale realistă prin care putem corecta această discriminare, că nu e respectat Tratatul UE, să mergem la Curtea de Justiție a UE, pentu că e un conflict de loialitate între instituții, Comisia spune da, merită să intrați, Parlamentul de cinci ori spune da, in schimb, printr-un artificiu procedural ce depinde de unanimitatea deciziilor iată că dacă nu e Olanda e Austria, dacă nu e Austria apare altcineva. Evident există interese politice pe care probabi lel vom afla altă dată”, a declarat europarlamentarul PMP Eugen Tomac, la Realitatea PLUS.

Eurodeputatul anunțase anterior pe pagina sa de socializare de eșecul introducerii pe agenda Consiliului European a extinderii Schengen pentru România.

Președintele Iohannis a anunțat miercuri că va ridica chestiunea Schengen la Consiliul European, dar a avertizat că e greu de crezut că va putea obține o schimbare a atitudinii Austriei, mai devreme, de martie anul viitor.

Sunt teme pe care eu le voi ridica – tema Schengen. Săptămâna trecută, miniștrii de Interne în Consiliul JAI nu au reușit să aprope intrarea României în Schengen. Se pune problema cum continuăm. Noi românii vrem să fim parte din Schengen, e obiectiv principal pentru mine ca președinte”, a spus miercuri Klaus Iohannis.

„La Bruxelles nu se va discuta astăzi despre Schengen

Președintele Iohannis ne-a cerut să avem răbdare și să nu acționăm emoțional în chestiunea Schengen.

Ne-a asigurat că ieri sau astăzi va dezbate umilința prin care a trecut România la reuniunea de la Bruxelles.

Din păcate, m-am uitat pe scrisoarea Președintelui Consiliului European, domnul Charles Michel, adresată șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, aceasta fiind redactată pe 12 decembrie, la 4 zile după ce Austria, încălcând principiul cooperării loiale între instituțiile europene, ne-a blocat accesul în Schengen.

Surpriza este uriașă, atât în scrisoarea de convocare a Consiliului European https://www.consilium.europa.eu/…/president-michel-s…, cât și în ordinea de zi pentru astăzi, https://data.consilium.europa.eu/…/ST-36-2022-INIT/en/pdf lipsește cu desăvârșire subiectul Schengen.

Prin urmare, Președintele Iohannis n-a reușit să schimbe agenda și să introducă, la recomandări ale Consiliului European de astăzi, acceptarea noastră în spațiul Schengen.

În acest moment, devine tot mai evident că singura șansă reală pentru a corecta această discriminare rămâne să reclamăm Consiliul Uniunii Europene la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Restul sunt doar declarații politice”, a scris E. Tomac pe Facebook.