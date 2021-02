Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat, astăzi, sa intervina in 4 cazuri in care turistii s-au accidentat sau au ramas blocati, in timp ce practicau sporturile de iarna in Poiana Brasov si Masivul Postavarul.

Dintre acestea, două persoane au avut nevoie de interventia salvatorilor montani pentru a fi evacuate, deoarece au suferit atacuri de panica.

Recomandam schiorilor care nu cunosc domeniul schiabil din Poiana Brasov si celor care sunt incepatori sa se intereseze in prealabil de orarul de functionare a instalatiilor de transport pe cablu si sa nu mai urce pe masiv, in apropierea orelor de inchidere ale acestora.

Totodata, atragem atentia ca partiile se inchid la jumatate de ora de la ultima cursa, urmand ca acestea sa intre in procesul de amenajare.

De la inceputul sezonului de schi, salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit in 333 de evenimente, implicand 342 de persoane, care s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate.

Practicarea sporturilor de iarna presupune responsabilitate, presupune responsabilitate, atat pentru siguranta proprie, cat si pentru a celor din jur!