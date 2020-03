Suntem în momentul în care s-au suspendat cursurile școlare. Din păcate, nu toate after school urile și cluburile de vacanță au înțeles să ia aceste măsuri. Îi rog pe reprezentanții acestor unități să-și suspende obligatoriu activitatea, altfel am închis degeaba școlile. Autoizolarea nu se respectă. Constatăm că persoanele care ar trebui să fie autoizolate nu respectă această restricție. O să luăm măsuri de natură contravențională și chiar penală. Colaborăm foarte bine cu jandarmii și polițiștii. Toate structurile MAI ne ajută ori de câte ori este nevoie. Am decis să restricționăm accesul la Pașapoarte, vom prelua numai rezervările online. La nivelul Prefecturii am decis să primim petiții online și am informat cetățenii pe site cum ni se pot adresa. Este o măsură extremă, pe care o luăm în situații extreme. La serviciu de apostilă remarcăm că sunt oameni care vin cu acte din Italia, ceea ce nu este în regulă. La nivelul județului, pentru început au fost 33 locuri de carantinare, cu toate normele. Acum avem un singur carantinat, de două zile în carantină. Am soolicitat tuturor UAT-urile să vină să ne ajute să identificăm spații de carantinare suplimentare. Dacă vom fi depășiți de situație, vom lua legătura cu județele limitrofe Covasna și Harghita pentru a ne oferi locuri de carantinare.