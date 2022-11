În etapa a 15-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Brașov va întâlni, duminică seara, de la ora 19.00, în Ghencea, liderul clasamentului, CSA Steaua București. Formația antrenată de Daniel Oprița conduce ierarhia ligii a doua, cu 32 de puncte.

FC Brașov este pe locul 10, cu 20 de puncte. Antrenorul stegarilor, Dan Alexa, va sta în tribune la duelul de duminică, întrucât este suspendat. Acesta este încrezător înaintea meciului din Ghencea și crede că propria formație este obligată să obținută un rezultat pozitiv la București.

„Jucăm împotriva liderului, un lider detașat, o echipă pragmatică, o echipă care pierde foarte greu. Au omogenitate, au jucători de valoare mai ales în zonele din față, în atac. Au și benzi rapide. O echipă care își merită locul. Au avut constanță în rezultate. Este un meci dificil pentru noi, trebuie să mergem să obținem maxim. Ca să mai sperăm la play-off trebuie să ne întoarcem cu punct sau puncte. Am așteptări de la jucătorii noștri să joace dezinvolt, să păstreze forma bună din ultimele partide. Cred că atunci când suntem motivați și determinați putem pune probleme indiferent de numele adversarului.

În meciurile acestea îmi dau seama exact de nivelul nostru și poate să fie o evaluare pentru viitor. Sunt pentru prima dată pe noul stadion din Ghencea. Este foarte bine că se fac stadioane, nu poate să fie decât benefic pentru comunitate. De aceea ar fi ideal să avem stadioane noi și la Brașov, și la Timișoara și în alte orașe. Nu cred că vor fi probleme prin suspendarea mea. Am jucători de mare experiență, care înțeleg foarte bine indicațiile mele chiar dacă nu sunt la marginea terenului. În plus, am mare încredere în staff-ul meu că mă va înlocui cu succes. Am mare încredere în Fane Grigorie. Nu va fi nicio problemă că sunt suspendat.

Vreau să văd la echipa mea determinare și ambiție și dăruire totală. Să ne luptăm pentru fiecare minge. Dacă jucătorii îmi arată acest lucru, nu mă va supăra un eventual insucces. Dar, sunt convins că putem obține un rezultat pozitiv. Deși nu are voie să promoveze, Steaua este foarte bine motivată de Daniel Oprița, un antrenor care vrea totul de la jucătorii lui. Știu că nu voi fi primit bine în Ghencea, dar m-am obișnuit. Asta înseamnă că nu am trecut degeaba prin fotbal”, a declarat Dan Alexa, antrenorul brașovenilor.

Pentru confruntarea de duminică seara, Dan Alexa nu se va putea baza pe Rareș Lazăr, care este suspendat. Incerți din cauza unor probleme medicale sunt croatul Tomislav Sorsa și belarusul Kirill Kirilenko.