În același timp, Cioloș a declarat, duminică, la Realitatea PLUS, că Florin Cîțu a ezitat să poarte discuții despre varianta de luni a liberalilor pentu viitorul premier desemnat, astfel încât se așteaptă la un posibil plan, sprijin între PNL și PSD:

„Eu am incercat sa stabilesc o legatura cu dl presedinte Florin Citu, sa vad ce au de gand. Urma sa revina dânsul pentru o intalnire eventual in doi sau eu i-am propus chiar in trei, impreuna cu dl Kelemen Hunor, ca să avem un prim schimb de opinii. Nu s-a intamplat lucrul acesta. Probabil că PNL nu are inca o viziune clara despre cum vrea sa abordeze aceste consultari sau au un alt plan pe care nu l-au dezvaluit”, a spus Dacian Cioloș, adăugând că „ei vor sa pregateasca o intelegere intre PNL si PSD, nu mi-e clar, nu am auzit un mesaj clar de a respinge asta”.

Întrebat de propunerea de premier cu care va merge USR la Cotroceni, Dacian Cioloș a spus că este singuru lpartid care pare că va merge cu nume în fața președintelui.

„Din momentul depunerii motiunii de cenzura, noi am spus ca daca se retrage Florin Cîțu sau e demis, la noi exista deschidere pentru a reforma coaliția și a instala cât mai rapid un guvern. Chiar de aceea am venit cu o propunere de premier, mai multe, ca să aibă președintele de ales. Sper să aibă și PNL o propunere”, a explicat Cioloș după ce deja de sâmbătă au fost anunțate trei nume de la USR: „pot să fiu și eu, Cristian Ghinea, Cătălin Drulă”.

Întrebat dacă vor condiționa sprijinul în guvern de desființarea Secției Speciale, Cioloș a răspuns că toate „le vom discuta imediat ce ne asezam la masa. Avem planul de guvernare, au tot fost amanate masurile in coalitie, si evident ca daca refacem coalitia vrem un angajament ferm ca acestea se fac, nu ca sa ne faca placere, ci acestea sunt angajamentele României. Prin desființarea Secției Speciale urmează eliminarea mecanismului de cooperare și verificare, inclusiv redeschiderea pe Schengen, reformarea sistemului de pensii este o măsură în PNRR, sunt miliarde de euro, inclusiv pensiile speciale.

Ce solicitam noi sunt deja angajamente ale României, însa partidele din coalitie le-au tot amanat. O astfel de masura se poate lua imediat, e nevoie doar de un vot in Senat (desființarea SIIJ – n.red.), daca ne punem de acord. Important e sa incepem sa discutam cat mai repede, evident daca cei din PNL vor sa guverneze cu noi”.