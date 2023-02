„Există o singură modalitate de a supraviețui în închisoare. Asta cu autocontrol și disciplină absolute. În închisoare, plăcerile tale zilnice sunt extrem de mici, apeluri telefonice și cafea fierbinte. Când te trezești, vei dori în mod natural să iei o cafea fierbinte și să dai apeluri telefonice”, a sscris Andrew Tate pe twitter.



There is only one way to survive in Jail.

That is with absolute self-control and discipline.

In Jail, your daily pleasures are extremely small,

Phone calls and hot coffee.

When you wake up, you will naturally want to grab a nice hot coffee and make your phone calls.— Andrew Tate (@Cobratate) February 8, 2023