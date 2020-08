Președintele Federației Române de Judo, Cozmin Gușă, trage un semnal de alarmă: e nevoie ca fotbalul sa redevină mai deschis, dar cu reguli foarte stricte, pentru ca oamenii politici să nu fie tentați să folosească succesele echipelor pentru „propășirea politică a lor, pentru alegerea sau realegerea lor”, pentru că atunci nu va fi limită nici la mita în fotbal, nici la presiuni asupra oficialilor.

„Trebuie sa fim foarte corecti: ca personalitati care au legatura cu politicul alaturi de CFR suntem doi: Vasile Dincu are o functie politica veche de nicio saptamana, si e presedinte de Consiliu National, nu ai alte influente de tip administrativ sau guvernamental, eu sunt membru simplu, deci atat, influenta pe care o am ca analist politic probabil ca va conta, in rest nu exista niciun om politic de la Cluj care sa fie in spatele CFR-ului, dar noi doi suntem acolo. Intr-adevar, suntem politicieni de stanga, nu facem reclama niciunui partid sau antireclama CFR-ului, asociindu-l cu vreo culoare politica, dar suntem acolo si atunci se pot trage concluzii. Pe de alta parte, la Craiova exista mai multi, tot politicieni de stanga, dar nu numai, care au rang politic, deputati, senatori, fosti primari, viitori primari, ma refer inclusiv la Lia Olguta Vasilescu, care a ajutat aceasta echipa in mod direct, inclusiv prin discriminarea negativa care s-a facut nepermitand Universitatii Craiova sa joace pe acest stadion care este al comunitatii – asta mi se pare o mare nedreptate. Dar au si altfel de suport. Ministrul Sportului liberal, acest domn pe care eu il tot critic pentru ca-l consider probabil cel mai incompetent din ultimele 4-5 guvernari, el este un fan al CSU Craiova, s-a dus prin galerie, a inceput sa cante imnul. Nu era nicio problema asta, in conditiile in care ar fi facut demersurile, spre exemplu, ca sa fie credibil, ca si Universitatea Craiova cea a lui Mititelu sa poata sa joace pe stadion. Nu-i bai, fiecare putem sa avem preferinte. Dar, atunci cand ele sunt strict directionate, nu mai sunt in regula pentru ca deranjeaza alti fani – ii bucura pe unii, ii deranjeaza pe altii. Cand esti ministru, ai anumite obligatii. Deci acolo intotdeauna vor fi influente politice, important este ca ele sa nu mearga mai departe si sa influenteze rezultate sau decizii, asa cum s-a intamplat de foarte multe ori in fotbalul romanesc, mai ales in alte vremuri”, a spus Cozmin Gusa, intr-un interviu acordat gsp.ro.

In opinia sefului FRJudo, fotbalul romanesc nu a decazut din cauza influentelor politice, ci pentru ca patronii de cluburi, „in loc sa fie disciplinati si pusi sa plateasca pentru greselile de tip financiar sau fiscal pe care le-au facut, au fost intemnitati din dorinta de a face imagine de-a valma unei institutii abia infiintate”.

„Ma refer la DNA-ul lui Daniel Morar si Doru Tulus din acele vremuri, care chiar asta au vrut. Au si recunoscut, ulterior, in interviuri, „trebuia sa ne facem autoritate mai mare”, cum si-a facut amaratul asta de ministru al Sportului, care s-a filmat in chiloti, cica din greseala. A vazut si el cum Trudeau din Canada a crescut in notorietate si simpatie ca s-a vazut in chiloti la TV si atunci a spus „Hai s-o fac si eu ca sunt si eu tinerel”. Aici intram pe o fundatura, daca influentele politice vor fi marcante. Ele, intr-un fel, la Craiova sunt marcante din pricina interdictiei pentru Universitatea Craiova de a juca pe acel stadion desi ar aduce si profit, si spectatori”, explica Gusa.

„In rest, stadioane avand, ca avem multe, si ne mai avand echipe si nici macar finantatori, cred ca e nevoie ca fotbalul sa redevina mai deschis, dar cu reguli foarte stricte pentru ca oamenii politici sa nu fie tentati sa foloseasca succesele echipelor pentru propasirea politica a lor, pentru alegerea sau realegerea lor, pentru ca atunci nu va fi limita nici la mita in fotbal, nici la presiuni asupra oficialilor”, atrage atentia presedintele Federatiei.