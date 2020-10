Înotătoarea Coronei, Alexandra Maticiuc a câştigat o medalie de aur, una de argint şi două de bronz la Campinatul Naţional de la Bucureşti.

Înotătoarea Coronei Alexandra Maticiuc a câştigat joi, medalia de aur la tineret şi medalia de bronz la seniori, în aceeaşi probă de 50 metri bras, precum şi medalia de argint în proba de 200 metri tineret, de la Campionatul Naţional de la Bucureşti. În prima zi a competiţiei, Alexandra Maticiuc a mai câştigat medalia de bronz la tineret, în proba de 100 m bras. În competiţia seniorilor, Elena Botezatu s-a clasat pe locul 7 la 50 m liber, locul 9 la 200 m spate şi locul 5 la 100 m liber.

Coordonatorul secţiei de nataţie de la Corona, Alina Hristov a declarat că este mulţumită că munca depusă de Alexandra Maticiuc s-a concretizat cu titlul de campioană naţională la tineret dar şi o medalie extrem de importantă la seniori, ea având doar 16 ani. „Mă bucur pentru Alexandra şi pentru Remus Dragomir, cel care o antrenează de când era mică. A fost o zi de concurs dificilă pentru că la Bucureşti a plouat continuu iar competiţia este în aer liber, dar cu toate acestea s-a mobilizat foarte bine. Am fost mulţumită şi în prima zi de concurs, pentru că spre deosebire de anii trecuţi, se vede un mare progres la sportivii cu care suntem la Naţionale şi asta ne dă încredere că suntem pe drumul cel bun şi că vor veni curând şi rezultatele pe care atât sportivii cât şi noi ni le dorim”, a spus Alina Hristov.

Remus Dragomir, antrenorul Alexandrei Maticiuc de la primele sale competiţii a spus că pentru el medalia de la seniori are o valoare mai mare, pentru că demonstrează potenţialul foarte mare pe care sportiva Coronei îl are. „Sunt foarte fericit şi mândru că a ajuns acolo unde şi-a dorit şi am încredere că nu se va opri aici. Este o sportivă extrem de ambiţioasă şi îi prevăd un viitor frumos în nataţie. Da, titlul de campioană naţională de la tineret este important, dar pentru mine bronzul de la seniori are şi mai mare greutate, mai ales că a fost la o sutime de medalia de argint la seniori, ceea ce este extraordinar pentru o sportivă de 16 ani”.

Campionatul Naţional de înot se va încheia sâmbătă.

