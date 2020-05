Conducerea unui club de fotbal din Brașov, scrisoare deschisă către Guvern! „Sportivii sunt într-un mare pericol!”

Președintele clubului de fotbal din liga a patra, ACS Steagu Roșu Brașov, Eduard Gherghe, a trimis o scrisoare deschisă ministrului Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, pe care-l roagă să găsească o soluție prin care să sprijine asociațiile sportive din România, în caz contrar acestea riscând desființarea.

Vă prezentăm mai jos scrisoarea deschisă trimisă de conducerea clubului ACS Steagu Roșu Brașov către ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe:

In atentia domnului Ministru Ionut Stroe,

Domnule Ministru, va scriu ca reprezentant al clubului sportiv”Steagul Rosu Brasov”, un club relativ mic cu aproximativ 150 sportivi legitimati, suntem constituiti legal ca asociatie,care la data de 01.01.2020 avea peste 100 de membri cotizanti,contracte de sponsorizare,plateam contracte individuale de munca,taxe,vize,contributii,chirii,contabil, jurist si diverse servicii. in cadrul clubului nostru avem doar sectie de fotbal,de la grupe de initiere(5-6 ani) pana la echipa de seniori(liga a 4-a) si intre ele,toate categoriile de copii si juniori.

In afara programului competitional,organizam doua competitii de copii si juniori,cu un istoric in judetul Brasov(peste zece editii disputate). De asemenea,aveam sala de sport in administrare,din care mai realizam venituri proprii. Odata cu inceperea pandemiei pe teritoriul Romaniei si pornirea starii de urgenta,toata activitatea s-a oprit brusc si deodata,peste toate proiectele si programul clubului s-a pus”stop joc”. Aceasta situatie neprevazuta,ne-a redus veniturile realizate cu 95%,iar cei aproximativ 5%ramasi,abia ajung sa acoperim serviciul de contabilitate si cel juridic,firme cu care avem incheiate contracte. Revenind la cei 150 de sportivi din cadrul clubului,aproximativ 130 sunt copii si juniori.

Asa cum au procedat majoritatea colegilor nostri din tara,am recurs la antrenamente si exercitii specifice in mediul online,insa am ajuns in momentul de fata intr-un punct in care reusim tot mai greu sa-i motivam pe tinerii fotbalisti din cadrul clubului nostru si primim raspunsuri de genul”nu mai facem domn’profesor ca si asa nu vom mai juca fotbal si

antrenamentele noastre nu se vor mai relua”. Domnule Ministru, nu dorim ca peste putin timp sa ajungem sa-i vedem pe acesti copii,pe care acum ii avem in sport,pe strazi fumand,cu bautura in mana si in cel mai rau caz,drogati. Dorim sa le oferim continuitatea in sport,lucru pe care cu mare efort am reusit pana acum,fara ajutor din partea Primariei,Consiliului Local sau al Statului Roman.

Auzim si citim des”salvati turismul”sau”spalati-va pe maini”,turismul si sportul au fost si sunt stans legate intre ele si cred ca asa cum deja se stie,sportivii in general sunt oameni ingrijiti,curati si de foarte multe ori modele pentru copii si nu numai. Din aceste considerente,cred ca ar trebui sa auzim si sa citim mai des”salvati si sportul romanesc,salvati cluburile sportive”!!! Nu multi din breasla aceasta am avut sansa sa fim bugetati de stat,insa nu ne-am descurajat si printr-un management corect,ne-am descurcat si nu am cerut nimic pana acum. Acum este peste puterile noastre si asa cum ni se recomanda sau ni se impun anumite restrictii,pe care de altfel le-am si acceptat,recomandam si noi institutiilor abilitate sa ne ajute.

Facem parte din Uniunea Europeana si asa cum, cu siguranta stiti,in Germania spre exemplu,asociatiile sportive pot solicita o Plata Unica. Chiar daca sunt cluburi de amatori sau profesionisti,primesc de la stat o plata unica de 2.500 euro,pana la 25.000 euro,cu aceasta suma putandu-si acoperi cheltuielile pe trei luni. De asemenea,asociatiile sportive,institutiile si scolile sportive de nivel national,pot solicita ca plata unica pana la 150.000 euro. Domnule Ministru,va rugam respectuos sa ne spuneti daca la noi in tara exista o astfel de plata unica pe care o putem solicita sau in cel mai nefericit caz,daca exista si pentru asociatii sportive un program ca cel pentru IMM-uri,in care putem solicita imprumut de la banci,fara dobanda si cu credit garantat de stat astfel incat, atunci cand ni se va permite reluarea activitatii,sa nu ne trezim ca de fapt,nu mai putem continua. Cu totii stim ca traversam o perioada incerta,in care sanatatea cetateanului este foarte importanta,dar sa nu uitam ca sanatatea se reflecta cel mai bine in sport.

Efectele negative din aceasta perioada,se reflecta in mai multe domenii,insa observam ca sportul,asa cum am fost obisnuiti este trecut la Diverse si lasat printre ultimile domenii,dar atat timp cat suntem obligati(nevoiti)sa tinem activitatea inchisa,salile de sport de asemenea inchise,pentru inceperea campionatelor de seniori ni se impun o serie de masuri costisitoare,cred ca suntem in masura si noi sa cerem ajutorul,pentru prima data. in aceasta perioada suntem intr-un”stop joc” fortat,si fara niste masuri concrete,vom ajunge spre un final incet si sigur. Avem incredere in dumneavoastra,ca reprezentant al nostru,al sportului romanesc,al tuturor care am practicat si ne ocupam de sportul de performanta,ca nu veti lasa sportul in spate si nici trecut la Diverse ca in anii precedenti si dorim concluzii concrete si ferme. Asteptam cu real interes raspuns de la dumneavoastra si va uram mult succes in efortul de a ne scoate din acest impas.

Cu stima,

Presedinte, Gherghe Eduard