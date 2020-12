Fantezii muzicale de iarnă, cu Filarmonica Brașov!

A început magia sărbătorilor și, odată cu ea, emoția muzicii devine tot mai prezentă în sufletele noastre!

Despre concertul săptămânii…

După cum ne-a obișnuit, Filarmonica Brașov este prezentă în inimile melomanilor printr-o serie de evenimente susținute de artiștii prestigioasei instituții.

În această săptămână, Joi, 10 decembrie 2020, ora 19.00, – „Fantezii muzicale de iarnă” – este tema CONCERTULUI SIMFONIC susținut LIVE de Formațiile de suflători ale Filarmonicii Brașov sub bagheta dirijorului OVIDIU DAN CHIRILĂ. Programul, pe măsură:

D. Henson-Conant – „The Nightingale” pentru flaut și harpă

Denisa Ifrim – flaut

Judith Wunderlich – Pop – harpă

H. Purcell – „Trumpet Tune” pentru formație de suflători

P. Mascagni – Intermezzo simfonic din „Cavaleria Rusticană”

The Lion King (Arr. J. Higgins)

James Bond (Arr. S. Bulla)

E. Morricone – Gabriel’s Oboe (Arr. A. Pearce)

Emin Curtgeafar – oboi solo

E. Morricone – Moment for Morricone (muzică de film)

A. Dvořák – Antonin’s New World

„At New World” – Pirații din Caraibe

M. Ravel – Bolero

„El Cumbanchero”

***

Cu iz de iarnă, cu îmbrățisări îndrăznețe de ger, acum muzica face să ningă în sufletele noastre cu fulgi!

Pentru că cei ce iubesc muzica simfonică se pot bucura din plin. Să nu uităm… Este luna cadourilor! Prin urmare, Filarmonica Brasov aduce în dar o lună plină de evenimente muzicale, adunate sugestiv ca într-un Basm Simfonic.

O sală virtuală ce vibrează, cu public ce așteaptă să fie călăuzit de trăirea muzicală, muzica simfonică se răspândește și ajunge nu doar în casele oamenilor, ci în inimile lor. Acolo, de unde nu o mai poate lua nimeni înapoi.

Ba, mai mult! De acolo, pleaca mai departe, făcând oamenii fericiți!

“E destul să simți fiorul muzicii! E ca și cum cineva te-ar mângaia. Închizi ochii și te bucuri. Muzica clasică este asemeni unei făpturi angelice. Și nu poți decât s-o admiri. Și să te minunezi cât este de frumoasă. Exprimă în culori sonore imaginile unui tablou pe care făptura omenească și-l poate imagina. Te plimbă peste tot, pentru ca apoi să se fixeze în inima ta! Este o experiență unică!”

Ce oferă Filarmonica Brașov?

Cu toții suntem tentați să spunem muzică. Dar, vă spun că oferă mult mai mult! Oferă autenticitate, aventură, atitudine, mângâiere, gânduri bune și multe altele…Însă, cel mai important pentru comunitate este că o instituție precum Filarmonica Brașov oferă ancorarea în credința de “A FI”. Paradoxal sau nu, acesta este cel mai important lucru. E atât de simplu, încât este greu să îl înțelegem. De fapt, este esențial!

Ce înseamnă fiecare concert?

Fiecare concert este o poveste! O poveste transmisă prin muzică, personalizată cu trăirile celor ce o interpretează. Cu vibrația încrederii că va fi mai bine, și că vor fi „spuse” încă multe asemenea povești de acum înainte…nu numai de cei ce sunt, dar și de cei ce vin din urmă cu acest dar magic! Cu ecouri de aplauze ce vor răsuna nu doar din fiecare coltișor de sală, ci mai ales, din fiecare coltișor al inimii celor ce ne ascultă!

Trăim o altă iarnă…

Și Filarmonica Brașov continuă să spună o altă poveste. Ce-i drept, SIMFONICĂ!

Să o ascultăm!

Evenimentele ONLINE vor fi transmise LIVE pe pagina de facebook Filarmonica Brasov și pe WEBSITE-ul www.filarmonicabrasov.ro//live

Accesul este GRATUIT!!!

Sursa: Realitatea de Brasov