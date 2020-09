Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat, în ședința de luni, o hotărâre privind prelungirea stării de alertă cu 30 de zile pe întreg teritoriul României începând din data de 16 septembrie.

Şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfășurat, luni, la sediul Ministerului de Interne. Reuniunea a fost prezidată de prim-ministrul Ludovic Orban şi la ea au participat mai mulţi membri ai Guvernului, precum şi şeful DSU, Raed Arafat.

”S-a votat hotărârea nr. 45. Vom avea demonstrații în limita a 100 de persoane cu respectarea măsurilor de igienă. S-a votat obligativitatea de a se dezinfecta mâinile înainte de a intra în secția de vot”, a spus Raed Arafat.

”S-a mai introdus o modificare, cei care au carte de identitate vor introduce singuri cartea de identitate, iar cei care au buletin își vor dezinfecta mâinile după ce a fost atins.

Măsurile celelalte au rămas. Au fost scoase sporturile de contact”, a mai spus Raed Arafat.

Premierul Ludovic Orban a anunţat că luni va avea loc reuniunea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, urmând ca într-o şedinţă de Guvern să fie aprobată prelungirea stării de alertă.

„Vom avea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă luni, la 11.00, la 12.00 am convocat şedinţă de Guvern şi vom lua decizii. Deocamdată am agreat – că am avut mai multe solicitări – să permitem reluarea adunărilor publice, manifestaţiilor. Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice, de manifestaţii, sigur, în condiţiile de protecţie sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente.

Cel mai probabil, cât e permis şi acum la adunările electorale: 100 de persoane în aer liber, cu distanţare fizică, cu obligaţia de a purta mască. Nu vreau să mai cenzurăm sau cineva să comenteze că noi cenzurăm dreptul oamenilor de a protesta, dreptul oamenilor de a se manifesta prin adunări publice, dar vom avea grijă să fie respectate regulile de protecţie sanitară”, a spus Ludovic Orban.