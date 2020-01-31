Ce locuri de muncă sunt vacante în județul Brașov?

De către
Marian STOICA
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Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov a trimis lista cu locurile de muncă disponibile în județ, la data de 31 ianuarie.

Nr.   Crt.               Meseria               Locuri

1              ADMINISTRATOR BAZE DE DATE                1

2              ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1

3              AGENT DE SECURITATE  15

4              AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE      1

5              AGENT DE VÂNZARI        6

6              AGENT SERVICII CLIENT 4

7              AJUTOR BUCATAR           5

8              AJUTOR OSPATAR           2

9              AMBALATOR MANUAL  3

10           ANALIST AJUTOR             1

11           ANALIST CALITATE           2

12           ANALIST RECRUTARE/INTEGRARE SALARIATI      1

13           ARHITECT CLADIRI           1

14           ASISTENT FARMACIST    1

15           ASISTENT MANAGER      3

16           ASISTENT MEDICAL GENERALIST               2

17           ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR          2

18           BARMAN             3

19           BRODER MANUAL-MECANIC      1

20           BRUTAR               2

21           BUCATAR            11

22           BUFETIER             1

23           CALCATOREASA LENJERIE             1

24           CAMERISTA HOTEL          2

25           CARMANGIER   1

26           CASIER  3

27           COAFOR               3

28           COAFOR STILIST                3

29           COFETAR             1

30           CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 3

31           CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI      1

32           CONFECTIONER CIRCUITE INTEGRATE    1

33           CONFECTIONER TÂMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE  1

34           CONFECTIONER TRICOTAJE DUPA COMANDA     1

35           CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA  1

36           CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE         1

37           CONFECTIONER-MONTATOR STRUCTURI METALICE PENTRU CONSTRUCTII          1

38           CONFECȚIONER-MONTATOR TÂMPLĂRIE CU VITRAJ IZOLANT    1

39           CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING        2

40           CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA          1

41           CONTABIL           2

42           CONTROLOR BILETE        1

43           CONTROLOR CALITATE  6

44           COSMETICIAN   2

45           DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)     3

46           DULGHER RESTAURATOR             1

47           ELECTRICIAN AUTO         1

48           ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII         10

49           ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE   1

50           ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE             1

51           ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII    2

52           ELECTROMECANIC           1

53           ELECTROMECANIC AUTO              1

54           ELECTROMECANIC AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII              2

55           EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE            1

56           FAIANTAR           2

57           FEMEIE DE SERVICIU       9

58           FIERAR BETONIST             2

59           FIZIOKINETOTERAPEUT 3

60           FLORAR-DECORATOR     2

61           FREZOR UNIVERSAL        5

62           FRIZER  3

63           FUNCTIONAR ADMINISTRATIV  1

64           FUNCTIONAR INFORMATII CLIENTI          3

65           GESTIONAR DEPOZIT      1

66           GRAFICIAN         1

67           INFIRMIER/INFIRMIERA                4

68           INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE           1

69           INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE            1

70           INGINER DE SISTEM SOFTWARE                1

71           INGINER MECANIC          3

72           INGINER PRODUCTIE      1

73           INGINER TEXTILE, PIELARIE          1

74           INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE         1

75           ÎNGRIJITOR ANIMALE    2

76           ÎNGRIJITOR CLADIRI        6

77           ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE    4

78           ÎNGRIJITOR SPATII VERZI              2

79           INSTALATOR APA, CANAL            1

80           INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE         1

81           INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE               3

82           LABORANT CHIMIST       2

83           LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE     1

84           LACATUS MECANIC         7

85           LEGATOR DE SARCINA   1

86           LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE)           1

87           LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI)                12

88           LUCRATOR COMERCIAL 15

89           LUCRATOR GESTIONAR 2

90           MACHIOR            2

91           MANAGER PROIECT INFORMATIC            1

92           MANICHIURIST 3

93           MANIPULANT MARFURI               8

94           MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE  2

95           MASINIST LA MASINI DE AMBALAT         1

96           MASINIST POD RULANT                1

97           MECANIC AUTO               1

98           MECANIC UTILAJ              3

99           MEDIC STOMATOLOG DE SPECIALITATE 1

100         MENAJERA         1

101         MENAJERA         1

102         MERCANTIZOR  1

103         MONTATOR ELECTROMECANIC 1

104         MONTATOR SUBANSAMBLE       1

105         MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA         2

106         MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4

107         MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE            2

108         MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE  1

109         MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR           11

110         MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET             4

111         MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII    1

112         OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR        2

113         OPERATOR FABRICATIE FLUX      1

114         OPERATOR INTRETINERE CORPORALA    2

115         OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE         3

116         OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE      1

117         OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT RECTILINIU                1

118         OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA           3

119         OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 3

120         OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI        1

121         OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE   1

122         OPERATOR RETELE DE TELECOMUNICATII             1

123         OPERATOR SILOZ (SILOZAR)        1

124         OPERATOR TAIERE           1

125         OSPATAR (CHELNER)      3

126         PATISER               1

127         PAZNIC 1

128         PEDICHIURIST    2

129         PIZZAR  1

130         PREPARATOR ÎN INDUSTRIA CHIMICA    1

131         PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE  2

132         PROGRAMATOR               2

133         PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC             1

134         PROGRAMATOR PRODUCTIE      1

135         PROIECTANT INGINER MECANIC               1

136         RECEPTIONIST   1

137         REFERENT            1

138         REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE       1

139         REPREZENTANT COMERCIAL       1

140         SAPATOR MANUAL         4

141         SCULER-MATRITER          1

142         SECRETAR SCOALA          1

143         SEF BIROU           1

144         SEF RAION/ADJUNCT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE  1

145         SEF SANTIER       1

146         SEF SCHIMB        1

147         SEF SERVICIU     1

148         SLEFUITOR, LUSTRUITOR              1

149         SOFER AUTOSANITARA 2

150         SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE              1

151         SPALATOR VEHICULE      3

152         SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE     2

153         SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII        1

154         SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA               1

155         STIVUITORIST    4

156         STRUNGAR UNIVERSAL 6

157         SUDOR 6

158         TÂMPLAR UNIVERSAL    2

159         TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE                1

160         TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE     1

161         UCENIC                24

162         VÂNZATOR         15

163         VOPSITOR           1

164         VOPSITOR INDUSTRIAL 2

165         ZIDAR PIETRAR  1

166         ZIDAR ROSAR-TENCUITOR           1

167         ZUGRAV              1

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