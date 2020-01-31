Ce locuri de muncă sunt vacante în județul Brașov?

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov a trimis lista cu locurile de muncă disponibile în județ, la data de 31 ianuarie.
Nr. Crt. Meseria Locuri
1 ADMINISTRATOR BAZE DE DATE 1
2 ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1
3 AGENT DE SECURITATE 15
4 AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1
5 AGENT DE VÂNZARI 6
6 AGENT SERVICII CLIENT 4
7 AJUTOR BUCATAR 5
8 AJUTOR OSPATAR 2
9 AMBALATOR MANUAL 3
10 ANALIST AJUTOR 1
11 ANALIST CALITATE 2
12 ANALIST RECRUTARE/INTEGRARE SALARIATI 1
13 ARHITECT CLADIRI 1
14 ASISTENT FARMACIST 1
15 ASISTENT MANAGER 3
16 ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2
17 ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 2
18 BARMAN 3
19 BRODER MANUAL-MECANIC 1
20 BRUTAR 2
21 BUCATAR 11
22 BUFETIER 1
23 CALCATOREASA LENJERIE 1
24 CAMERISTA HOTEL 2
25 CARMANGIER 1
26 CASIER 3
27 COAFOR 3
28 COAFOR STILIST 3
29 COFETAR 1
30 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 3
31 CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1
32 CONFECTIONER CIRCUITE INTEGRATE 1
33 CONFECTIONER TÂMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE 1
34 CONFECTIONER TRICOTAJE DUPA COMANDA 1
35 CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 1
36 CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1
37 CONFECTIONER-MONTATOR STRUCTURI METALICE PENTRU CONSTRUCTII 1
38 CONFECȚIONER-MONTATOR TÂMPLĂRIE CU VITRAJ IZOLANT 1
39 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 2
40 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
41 CONTABIL 2
42 CONTROLOR BILETE 1
43 CONTROLOR CALITATE 6
44 COSMETICIAN 2
45 DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3
46 DULGHER RESTAURATOR 1
47 ELECTRICIAN AUTO 1
48 ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 10
49 ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 1
50 ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1
51 ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2
52 ELECTROMECANIC 1
53 ELECTROMECANIC AUTO 1
54 ELECTROMECANIC AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII 2
55 EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 1
56 FAIANTAR 2
57 FEMEIE DE SERVICIU 9
58 FIERAR BETONIST 2
59 FIZIOKINETOTERAPEUT 3
60 FLORAR-DECORATOR 2
61 FREZOR UNIVERSAL 5
62 FRIZER 3
63 FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
64 FUNCTIONAR INFORMATII CLIENTI 3
65 GESTIONAR DEPOZIT 1
66 GRAFICIAN 1
67 INFIRMIER/INFIRMIERA 4
68 INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 1
69 INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
70 INGINER DE SISTEM SOFTWARE 1
71 INGINER MECANIC 3
72 INGINER PRODUCTIE 1
73 INGINER TEXTILE, PIELARIE 1
74 INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE 1
75 ÎNGRIJITOR ANIMALE 2
76 ÎNGRIJITOR CLADIRI 6
77 ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 4
78 ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2
79 INSTALATOR APA, CANAL 1
80 INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1
81 INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 3
82 LABORANT CHIMIST 2
83 LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 1
84 LACATUS MECANIC 7
85 LEGATOR DE SARCINA 1
86 LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) 1
87 LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 12
88 LUCRATOR COMERCIAL 15
89 LUCRATOR GESTIONAR 2
90 MACHIOR 2
91 MANAGER PROIECT INFORMATIC 1
92 MANICHIURIST 3
93 MANIPULANT MARFURI 8
94 MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2
95 MASINIST LA MASINI DE AMBALAT 1
96 MASINIST POD RULANT 1
97 MECANIC AUTO 1
98 MECANIC UTILAJ 3
99 MEDIC STOMATOLOG DE SPECIALITATE 1
100 MENAJERA 1
101 MENAJERA 1
102 MERCANTIZOR 1
103 MONTATOR ELECTROMECANIC 1
104 MONTATOR SUBANSAMBLE 1
105 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2
106 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4
107 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2
108 MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
109 MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 11
110 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4
111 MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
112 OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR 2
113 OPERATOR FABRICATIE FLUX 1
114 OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 2
115 OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3
116 OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 1
117 OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT RECTILINIU 1
118 OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3
119 OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 3
120 OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 1
121 OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 1
122 OPERATOR RETELE DE TELECOMUNICATII 1
123 OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 1
124 OPERATOR TAIERE 1
125 OSPATAR (CHELNER) 3
126 PATISER 1
127 PAZNIC 1
128 PEDICHIURIST 2
129 PIZZAR 1
130 PREPARATOR ÎN INDUSTRIA CHIMICA 1
131 PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 2
132 PROGRAMATOR 2
133 PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1
134 PROGRAMATOR PRODUCTIE 1
135 PROIECTANT INGINER MECANIC 1
136 RECEPTIONIST 1
137 REFERENT 1
138 REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 1
139 REPREZENTANT COMERCIAL 1
140 SAPATOR MANUAL 4
141 SCULER-MATRITER 1
142 SECRETAR SCOALA 1
143 SEF BIROU 1
144 SEF RAION/ADJUNCT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1
145 SEF SANTIER 1
146 SEF SCHIMB 1
147 SEF SERVICIU 1
148 SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1
149 SOFER AUTOSANITARA 2
150 SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
151 SPALATOR VEHICULE 3
152 SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 2
153 SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII 1
154 SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA 1
155 STIVUITORIST 4
156 STRUNGAR UNIVERSAL 6
157 SUDOR 6
158 TÂMPLAR UNIVERSAL 2
159 TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1
160 TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1
161 UCENIC 24
162 VÂNZATOR 15
163 VOPSITOR 1
164 VOPSITOR INDUSTRIAL 2
165 ZIDAR PIETRAR 1
166 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
167 ZUGRAV 1