Cătălin Neamțu, kinetoterapeutul care pune pasiunea pentru SR Brașov mai presus de orice recompensă materială!

Fotbaliştii de la SR Braşov au parte de serviciile unui kinetoterapeut de top, Cătălin Neamţu lucrând şi pentru Federaţia Română de Rugby.

„Îi mulţumesc lui Cătălin că ne ajută. Aveam nevoie de el, este un om extraordinar”, a spus căpitanul „stegarilor”, Horia Popa.

„Eu vin dintr-un alt sport, rugby, pe care l-am şi practicat. Sunt braşovean şi m-am alăturat cu drag acestui proiect. Îl cunosc pe Ciprian Jurubescu, este un profesionist, am lucrat împreună şi la Colţea, şi mă bucur că pot face parte şi din echipa «stegară», că sunt alături de acest grup, chiar dacă fac totul fără a avea o parte financiară. Am vrut să schimb puţin macazul, să încerc şi altceva. Eu lucrez şi la Spitalul de Cardiologie din Covasna şi îmi era greu să mă împart şi la lotul naţional de rugby. Am decis să rămân acasă, astfel că în acest an se va încheia şi colaborarea mea cu Federaţia Română de Rugby.

Am facut această meserie la nivelul cel mai ridicat, la un lot naţional, acum vreau să reîncep de jos şi să cresc împreună cu acestă echipă şi cu aceşti băieţi. Mă voi axa exclusiv pe SR Braşov de acum. Băieţii au fost şi ei profesionişti, au ascultat ce le-am trasmis atât eu cât şi antrenorul Liviu Nicolae. Nu au făcut excese, s-au recuperat, s-au odihnit. Din păcate, nu a fost timp să facem un program, timpul a fost foarte scurt. Cum s-a mers departe în Cupa României, au fost multe meciuri, fără multe zile între ele. Totuşi, faptul că nu au apărut accidentări grave până acum, cred că arată că am lucrat bine. Să se termine sezonul de toamnă şi apoi vom avea timp să ne punem pe picioare, să facem un program concret şi pentru partea a doua a sezonului echipa va arăta şi mai bine”, a declarat Cătălin Neamţu.

„Făcând rugby, nu am avut prea multe tangenţe cu fotbalul. Şi pentru mine este o schimbare, trebuie să mă adaptez. De exemplu, trebuie să învăţ să aştept să primesc permisiunea arbitrului pentru a intra pe teren la o accidentare. Se ştie, la rugby, dacă un sportiv rămâne la pământ nu mai aştepţi nimic, mergi să îl ajuţi. Acolo nu sunt simulări. Băieţii m-au primit foarte bine. Au prins încredere în mine şi m-am integrat în grup. Sunt unul dintre ei şi lucrăm foarte bine”, a adăugat Cătălin Neamţu.

„Îi mulţumesc lui Cătălin. Noi nu aveam posibilităţile financiare să îl angajăm. Am fost plăcut surprins când m-a sunat şi mi-a spus că vrea să vină alături de noi. Ne ajută mult, atât în vestiar, cât şi în afara acetuia. Cu siguranţă, ne vom revanşa faţă de el”, a spus şi managerul general Ciprian Jurubescu.