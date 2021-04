Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, cea mai importantă instituţie medicală a judeţului, aflată în prima linie a combaterii pandemiei, dispune în acest an de un buget însemnat, care va fi utilizat în cea mai mare parte pentru reparaţii şi investiţii în infrastructura de sănătate.

În urma solicitărilor fundamentate pe care echipa managerială a spitalului, condusă de dr. Călin Cobelschi, le-a transmis administraţiei judeţene, în bugetul Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2021, recent aprobat, Spitalului Judeţean i-a fost alocată suma de 14.902.000 de lei.

Din acest total, 9.962.000 de lei sunt destinate cheltuielilor de capital care includ achiziţii de aparatură medicală, dotări IT şi realizarea documentelor de proiectare pentru viitoare investiţii. Suma de 4.622.000 de lei urmează să fie utilizată pentru reparaţiile curente, iar diferenţa de 318.000 de lei reprezintă totalul stimulentelor salariale de care va beneficia personalul medical al spitalului în 2021.

În planurile conducerii SCJU Braşov privind cheltuielile de capital sunt incluse achiziţii de echipamente, precum: monitoare de funcţii vitale, defibrilatoare, trusă de chirurgie otologică, freză otologică şi microscop chirurgical, ecograf 3D/4D de ultimă generaţie cu doppler vascular şi transcranian, tărgi hidraulice pentru resuscitare, tărgi universare pentru investigaţii, tratament de urgenţă şi transport, sistem electromiograf și masă de operaţii ortopedice. De asemenea, sunt planificate implementarea unui sistem complet de supraveghere video pentru toate corpurile Spitalului Judeţean, achiziţia a unor sisteme de detecţie şi semnalizare a incendiilor pentru Staţionarul Astra, clădirea veche Tractorul şi Laboratorul de Medicină Legală, precum a unui sistem de control acces la un etaj al Staţionarului Central, dar şi automatizarea liftului.

În ceea ce priveşte documentele de proiectare care vor fi realizate în acest an, amintim: documentație DALI pentru proiectarea modificării clădirii Staționarului Astra (arhitectură, rezistenţă, instalaţii), întocmirea şi obţinerea avizului de securitate la incendiu; servicii de proiectare pentru sistematizarea verticală, refacerea copertinelor şi a împrejmuirii, reabilitarea iluminatului public şi realizarea parcărilor în curtea Spitalului Judeţean; documentație DALI de securitate la incendiu pentru Staţionarul Tractorul şi obţinerea autorizaţiei ISU.

La capitolul reparaţii curente finanţate din bugetul CJ, pe parcursul acestui an în Staţionarul Central vor fi realizate lucrări de înlocuire a tâmplăriei PVC la secţia ATI, amenajarea spaţiului de radiologie şi a spaţiului pentru computer-tomograf, precum şi reparaţii la corpul A, dar şi lucrări de alimentare electrică în corpul nou al Unității de Primiri Urgențe. De asemenea, va fi înlocuită tâmplăria la farmacia şi saloanele din Staţionarul Astra, vor fi construite fundaţia şi pereţii pentru amplasarea stocatorului oxigen (tot la Astra), iar la Tractorul va fi transferat şi pus în funcţiune postul de transformare, va fi montat grupul generator şi vor fi refăcute băile.

Pe lângă sumele repartizate din bugetul propriu al judeţului, Spitalul Clinic Județean de Urgență beneficiază de investiţiile cu fonduri europene realizate prin intermediul a două proiecte implementate de CJ Braşov în cadrul Axei 8 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale a Programului Operaţional Regional 2014-2020. Astfel, pentru echipamentele și aparatura medicală necesare Ambulatoriului Integrat au fost atrase 10,6 milioane de lei, iar pentru dotările destinate noii UPU, 6,7 milioane de lei.

Cu fondurile accesate de la UE au fost deja cumpărate o mare parte din echipamentele complexe, aparatura medicală de înaltă performanță şi obiectele de mobilier prevăzute în contractele de finanţare. Practic, dotarea cabinetelor din Ambulatoriu şi a Unităţii de Primiri Urgenţe este realizată în acest an, o parte din aparatură fiind deja livrată, instalată şi pusă în funcţiune.

Tot din fonduri europene, respectiv din proiectul „Gestionarea crizei sanitare COVID 19 în Judeţul Braşov” accesat de CJ Braşov în cadrul POIM, Spitalului Judeţean îi revine în acest an suma de 14.536.510 lei pentru echipamentele aferente secției modulare de ATI-COVID, construită și pusă în funcțiune anul trecut.

Două sunt, însă, cele mai aşteptate investiţii care în perioada următoare vor fi recepţionate şi date în folosinţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Este vorba despre extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe, realizată printr-un proiect în valoare de 14,9 milioane de lei pe care Ministerul Sănătăţii l-a realizat cu finanţare de la Banca Mondială, lucrare coroborată cu reabilitarea Corpului B din cadrul Staţionarului Central. Această reabilitare, în valoare de 24,3 milioane de lei, în urma căreia clădirea principală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă este adusă la nivelul existent în Uniunea Europeană, a fost iniţiată de administraţia judeţeană din fonduri proprii şi ulterior predată Companiei Naţionale de Investiţii, care şi-a asumat atât finanţarea, cât şi partea de implementare.

În paralel cu șantierele amintite, sunt în desfăşurare lucrări de reabilitare şi igenizare la Corpul A, finanţate tot cu fonduri alocate de CJ Braşov. Intenţia conducerii spitalului este ca aceste trei lucrări ample să fie încheiate concomitent, astfel încât în cel mai scurt timp să fie reluată activitatea normală în clădirea principală a unității spitalicești.

„Continuăm investiţiile la Spitalul Judeţean Braşov. Independent de pandemia cu care ne confruntăm de mai bine de un an, avem datoria să asigurăm tuturor pacienţilor din judeţul Braşov, dar şi celor din judeţele limitrofe condiții optime pentru investigații medicale şi tratament, precum şi o cazare cât mai bună în saloane. Acesta este dezideratul nostru şi pentru această idee luptăm. Vrem să punem la dispoziţia pacienţilor o infrastructură spitalicească modernă, deservită de un personal medical la cel mai înalt nivel de competenţă profesională. Din punctul de vedere al îmbunătăţirii infrastructurii de sănătate, graţie colaborării cu administraţia judeţeană am reuşit să ne îndeplinim obiectivele, astfel încât în acest an să ducem la bun sfârşit proiecte de investiţii fără precedent, care cu siguranţă vor schimba faţa instituţiei noastre”, a declarat managerul SCJU Braşov, dr. Călin Cobelschi.

Dr. Cobelschi a adus în atenţie problema personalului medical insuficient, susţinând că „ne confruntăm cu un deficit de medici, asistente, infirmiere şi brancardieri, în special pe partea de ATI, apărut odată cu funcţionalizarea secţiei modulare de ATI-COVID”.

„Din păcate, oricâte eforturi am făcut până în prezent, nu am reuşit, cel puţin deocamdată, să completăm schema de personal, astfel încât să punem în funcţiune şi Compartimentul ATI de la Tractorul, pe care l-am amenajat și dotat la sfârșitul anului trecut. Ne propunem ca după relocarea secţiilor în Staţionarul Tractorul, pe care o preconizăm pentru luna iunie a acestui an, Compartimentul ATI să deservească secţiile de Urologie, ORL, Oftalmologie, Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Cardiologie, Medicină Internă, Nefrologie şi Dializă, precum şi încă două săli de operaţie pe care urmează să le deschidem, pe lângă cele două deja existente. Sperăm ca odată cu încheierea pandemiei, să revenim la activitatea normală, iar modularul să fie inclus în Secţia ATI non-COVID a Spitalului Judeţean. Astfel, pe partea de ATI dorim să funcţionăm cu 25 de paturi în modular, 23 de paturi la etajul doi al Staţionarului Central şi 19 paturi la Tractorul”, a completat managerul SCJU Braşov.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea, a menţionat că cel mai important spital al judeţului nostru reprezintă un model în ceea ce priveşte managementul sanitar, fapt dovedit prin modul organizat şi pragmatic în care au fost gestionate proiectele investiţionale mai ales în ultimul an, marcat de criza sanitară.

„Spitalul Judeţean este o adevărată uzină care trebuie să funcţioneze în condiţii optime, indiferent de situaţiile dificile care pot interveni în societate. Felicit echipa managerială pentru modul în care a gestionat, într-o perioadă grea, atât construirea şi dotarea secţiei modulare ATI-COVID, cât şi celelalte şantiere: extinderea UPU, reabilitarea Corpului B şi a Corpului A de la Staţionarul Central, iar la Staţionarul Tractorul, reabilitarea cabinetelor medicale din ambulator, instalarea stocatorului de oxigen, dotarea cu oxigen a tuturor paturilor, suplimentarea sălilor de operaţie, precum şi amenajarea şi dotarea Compartimentului ATI. Suntem alături de conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Brașov şi susţinem proiectele pe care domnul manager şi întreaga echipă din Comitetul Director ni le-au propus. Acestea se regăsesc pe lista de investiţii finanţaţe de Consiliul Judeţean în acest an”, a menţionat șeful executivului județean.

În bugetul pe anul 2021, Consiliul Județean Brașov a alocat fonduri record pentru cele şase spitale din subordine. Este vorba despre un total de 112.540.000 de lei, din care 41.031.000 de lei reprezintă sume din bugetul propriu al județului și 71.509.000 de lei sunt bani atrași din fonduri europene nerambursabile. Din totalul finanțărilor nerambursabile, 33.632.000 de lei au fost accesate de CJ Brașov în cadrul proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID 19 în Judeţul Braşov”, prin intermediul căruia unitățile spitalicești de interes județean decontează în acest an o parte însemnată din cheltuielile generate de pandemie.