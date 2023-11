La data de 22 noiembrie 2023, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de două persoane cu privire la săvârşirea a câte o infracţiune de violenţă în familie sub forma lovirilor sau a altor violenţe, prevăzute de art. 199 alin. 1 C. pen., rap. la art. 193 alin. 2 și alin. 21 lit. a și b C. pen., cu aplic. art. 77 lit. e C. pen., situația de fapt fiind următoarea:

În data de 20.11.2023, în cursul serii, în timp ce se aflau în locuința situată în mun. Brașov, pe motiv că avea un comportament neadecvat la grădiniță, o persoană de sex masculin şi o persoană de sex feminin, ambii în vârstă de 28 de ani, au agresat-o fizic pe persoana vătămată minoră în vârstă de 4 ani, care se afla în îngrijirea și ocrotirea lor, lovindu-o în mod repetat cu palmele în zona feței, în zona lombară și în zona fesieră, fiindu-i astfel provocate ample leziuni traumatice care necesită pentru vindecare un număr de zile de îngrijiri medicale.

La data de 22 noiembrie 2023, persoanele în cauză au fost reținute pentru 24 de ore.

În aceeaşi zi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Braşov a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului și 30 de zile arest la domiciliu pentru femeie.

Urmărirea penală a fost realizată de Secţia 2 Poliţie Braşov, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Facem precizarea că faza urmăririi penale are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârșit o infracțiune și la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.

De asemenea, punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat presupune existența unei suspiciuni rezonabile, bazată pe probe, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o persoană și nu este de natură a răsturna prezumția de nevinovăție.