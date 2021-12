Acțiune, în această dimineață, a Serviciului Public Local Salvamont Brasov pentru căutarea unei persoane dată disparută.

Update persoana ratacita.

Aceasta a fost gasita, dormind intr-o camera de hotel. Apelul a venit in cursul diminetii, dupa ce persoana in cauza a avut o altercatie cu membrii grupului din care facea parte. In urma altercatiei, aceasta a plecat, desculta, in padure.

Sursă: Salvamont Poiana Braşov