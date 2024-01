Chase & Status, Mahmut Orhan, Netsky, Valeron, Shimza, GORDO, Wilkinson, Dub FX feat. Woodnote și Grigoré sunt primii artiști anunțați pentru cel mai așteptat festival de iarnă, Massif. Festivalul Massif, cel mai nou și așteptat concept de divertisment de la munte din România, anunță primii artiști care vor ajunge în Poiana Brașov, în perioada 14-17 martie 2024. Organizatorii sunt hotărâți să transforme această destinație montană în locul ideal pentru toți cei care sunt în căutare de experiențe memorabile.

Pentru cea de-a doua ediție, organizatorii Massif adoptă o abordare îndrăzneață, îmbinând cele mai tari activități montane cu diversitatea de genuri muzicale. După primul anunț, pe scenele festivalului Massif vor urca Chase & Status, Mahmut Orhan, Netsky, Valeron, Shimza, GORDO, Wilkinson, Dub FX feat. Woodnote și Grigoré. Alături de ei, cei mai apreciați artiști români se alătură lineup-ului, precum Puya, CTC, Deliric x Silent Strike, Dirty Nano, Grasu XXL, HVNDS, Șuie Paparude și The HollyGood Gang.

Chase & Status, una dintre trupele britanice de succes ale ultimelor decenii, s-a bucurat de recunoaștere la nivel global și a câștigat milioane de fani. Trupa a luat naștere în 2003, iar membrii Saul Milton (Chase) și Will Kennard (Status) au reușit să cucerească scena muzicală cu hit-uri precum “Time”, “End Credits” sau colaborarea de succes cu Tom Grennan, “All goes Wrong’’. Transformându-și pasiunea pentru cultura rave într-o carieră remarcabilă, au construit un palmares impresionant care include spectacole live explozive și proiecte care i-au consacrat ca o trupă iconică la nivel internațional.

Mahmut Orhan este DJ și producător de origine turcă. Succesul său pe plan internațional a venit odată cu piesa instrumentală “Age of Emotions” în 2015, iar popularitatea sa a crescut în 2016 odată cu hitul “Feel”, în colaborare cu Sena Şener, care a dominat topurile muzicale în mai multe țări, inclusiv în România. Mahmut Orhan a continuat să atragă atenția cu remixul “Game of Thrones” sau piesa “Save Me” alături de artista româncă Eneli. De atunci, artistul turc a devenit viral pe TikTok, acumulând chiar și peste 42 de milioane de vizualizări la un singur videoclip, iar piesele sale au milioane de distribuiri de la internauți din toată lumea.

De la nominalizarea la categoria “Best Upcoming Producer”, la Drum & Bass Arena Awards, în doar câteva luni de la prima sa lansare în 2010, până la a primi onoarea de a fi ales ambasador muzical al echipei olimpice belgiene și a primi în 2015 Premiul Cultural Flemish pentru muzică, devenind primul DJ și producător care primește această recunoaștere, Netsky continuă să urce fără piedici în clasamentul internațional.

Australianul Dub FX, un artist care a devenit cunoscut în toată lumea datorită modului extrem de creativ de a combina ritmuri hip hop, reggae și drum and bass, nu va fi singur pe scena G.O.A.T. Alături de el pe scenă va urca unul dintre cei mai creativi saxofoniști din lume, britanicul Mr. Woodnote.

Shimza este fără îndoială unul dintre cei mai talentați artiști din Africa de Sud. Artistul a făcut tranziția de la aspirant în industria muzicală la un artist apreciat al scenei mondiale de afro house. În ultimii ani, albumul “Shimuzic”, dar și numeroasele colaborări și single-uri precum “African Woman” și “Akulalwa”, l-au consacrat pe Shimza ca unul dintre principalii producători de muzică house din Africa de Sud.

GORDO, cunoscut anterior sub numele de Carnage, este DJ, producător și fost rapper. Cariera sa sub numele de scenă “Carnage” a debutat în 2012, iar colaborările sale notabile au inclus piese precum “The Underground” și albumul “Papi Gordo”. În 2021, artistul a ales un nou alias, “Gordo”, și a lansat single-ul “KTM”. De atunci a adoptat un sunet orientat spre house și techno, făcând trecerea de la trap și bass.

Wilkinson, DJ-ul și producătorul britanic de drum and bass, s-a afirmat la nivel internațional după lansarea albumului său de debut intitulat “Lazers Not Included”, în 2013. Stilul său distinct în care îmbină elemente de drum and bass cu influențe pop și electronice i-a adus o bază mare de fani și apreciere din partea criticilor.

Valeron este recunoscut ca fiind cel mai apreciat DJ din insula Mykonos, aducând un plus de savoare scenei muzicale locale prin melodiile lui deep house și electronic. A devenit fondatorul casei de producție Bercana Music și a lansat două albume, “Amare” și “Aigaio”. Ceea ce face Valeron special este modul în care îmbină instrumentele tradiționale grecești cu ritmurile electronice. Prin contribuțiile sale, Valeron aduce un suflu proaspăt și inovator în peisajul muzical din Mykonos, creând o legătură unică între tradiția grecească și sunetele moderne electronice.

Grigoré este un artist de deep & melodic house în ascensiune. Cu influențe variate, Grigoré livrează o experiență muzicală inedită și reușește să se afirme cu fiecare lansare pe care o face.

Abonamente disponibile pentru Massif 2024

Cei care doresc să trăiască cea mai intensă experiență de la munte și să descopere ce înseamnă lumea sălbatică a celui mai nou festival montan din Europa pot achiziționa abonamente de pe bemassif.com