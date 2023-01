Managerul general sportiv de la Corona Brașov, Alexandru Dedu, a vorbit, astăzi, și despre bugetul pe care îl pregătește Primăria.

Potrivit proiectului de buget, în 2023, tot clubul Corona Brașov se va baza pe un buget de 6,5 milioane de euro. Adică puțin peste 32 de milioane de lei. Bugetul se află în dezbatere publică și ar putea fi adoptat până în luna februarie. Din toamnă, Corona are trei noi secții. Volei feminin și masculin, dar și baschet masculin. Toate cele trei formații au șanse mari de promovare în primele divizii ale României. Alexandru Dedu susține că bugetul propus este suficient pentru promovare. Dar, crede că banii nu ajung pentru a face performanță în ligile naționale. Pe lângă grupările de volei și baschet, Corona Brașov are șanse reale să ajungă în prima ligă și la handbal feminin.

Depinde ce ne propunem. Eu am venit la conducerea acestui club pentru performanță. Nu vreau să ajungem în Liga Națională cu 4 echipe, iar apoi să ne facem de rușine. Exclus așa ceva. Obiectivul tuturor formațiilor care vor promova va fi menținerea în Liga Națională. Pentru acest scop am început din vară să lucrăm intens. Avem un plan pe termen lung și încă din toamnă am început să construim echipe care să facă față în prima divizie. Nu vrem să facem doar act de prezență. Dar, pentru asta avem nevoie de bani. Ori bugetul preconizat, în cel mai optimist caz, de 32 de milioane de lei, nu este suficient. Deja avem discuții pentru a aduce sportivi foarte valoroși la Brașov. La toate secțiile. Ne propune să convingem și sportivii brașoveni să se întoarcă acasă. În plus, vom da șanse tuturor tinerilor. Iar din acest punct de vedere colaborăm foarte bine cu doamna Magda Jerebie, la baschet, căreia îi mulțumim. Și la baschet fete ne dorim să atragem la Corona clubul Olimpia CSU. Mâine am vrea să facem asta, dar nu depinde de noi. Suntem în căutarea unor sponsori potenți și avem multe discuții în acest sens. Dar pentru asta trebuie să le și oferim ceva oamenilor care vor investi acum. Ori din punct de vedere al marketingului, Corona a stat foarte prost până acum. Este pentru prima dată când s-a cerut buget pentru promovare și marketing. Lucurile se mișcă și treptat se vor vedea rezultate.