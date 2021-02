O zi geroasa, cu vant puternic, care a facut, ca in prima parte a zilei, sa nu functioneze toate instalatiile de transport pe cablu.

Astazi, 13.02.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 6 cazuri, implicand 7 persoane care s-au accidentat sau au ramas blocate pe masiv in timp care practicau sporturile de iarna. Salvatorii montani ajunsi la locul solicitarii au acordat persoanelor accidentate primul ajutor si apoi le-au coborat in siguranta la baza muntelui, unde pentru 3 dintre acestea a fost nevoie si de interventia echipajelor SMURD sau SAJ, care le-au preluat si transportat la unitatile spitalicesti, pentru investigatii suplimentare.

Recomandam schiorilor sa manifeste prudenta si sa reduca considerabil viteza, deoarece exista diferente mari in consistenta zapezii, de la o zona la alta. Zapada proaspat cazuta este o zapada mult mai moale si afanata, fata de stratul de baza, care a revenit, dupa perioada de caldura, la o consistenta foarte dura. Totodata, pentru a putea avea control si pentru a putea ocoli si frana in conditii de siguranta pe aceasta zapada dura, va recomandam sa servisati periodic schiurile si sa ascutiti canturile ori de cate ori este nevoie.

De la inceputul sezonului de schi, salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit in 314 de cazuri, reprezentand 323 de persoane care s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate.

Practicarea sporturilor de iarna presupune responsabilitate, atat pentru siguranta proprie, cat si pentru a celor din jur!

Sursa: Realitatea de Brasov