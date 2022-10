Acestea vor fi amplasateîn locurile publice din Brașov și din Poiana Brașov în următorii 4 ani. Printre primele 6, care vor fi montate din acest an, este și toaleta publică din Parcul Tractorul, unul dintre proiectele câștigătoare în cadrul programului de bugetare participativă.

Municipalitatea a finalizat procedura de achiziție privind furnizarea și amplasarea de toalete publiceautomatizate, racordabile la rețelele de curent, apă și canalizare, precum și pentru servicii de întreținereșimentenanță a acestora în municipiul Brașov. Primarul Allen Coliban a semnat acordul cadru pentru instalarea celor 28 de toalete publice automatizate, care vor fi amplasate în parcurile din oraș, în zonele intens circulate și în Poiana Brașov. Valoarea achiziției pentru următorii 4 ani este de 8,5 milioane lei, la care se adaugă TVA, câștigătorul licitației fiind SC COMEX ROM SRL. În zilele următoare, primăria va semna și contractul subsecvent, pentru instalarea primelor 6 toalete.

,,Nivelul de civilizație al unui oraș se măsoară și prin calitatea serviciile publice pe care autoritățile le asigură locuitorilor și turiștilor, iar numărul de toalete publice este un astfel de indicator. Din păcate, în majoritatea parcurilor și zonelor intens circulate din oraș nu există aceste toalete. Prin acest program al municipalități, 28 de zone din oraș și Poiană vor beneficia de toalete automatizate, aceasta fiind cea mai convenabilă variantă sub raportul costurilor de achiziție, deservire și mentenanță.Sperăm ca primele 6 toalete să le instalăm din acest an în parcul Tractorul, Piața Sfântul Ioan, Parcul Trandafirilor, Livada Poștei, în parcul de pe Berzei și pe pietonala Uranus.Aceste zone au fost selectate având în vedere că nu există nici o alternativă pentru aceste servicii în apropiereși am primit, de-a lungul anilor, multe solicitări de la brașoveni, iar toaleta din Parcul Tractorul este unul dintre proiectele câștigătoare în cadrul programului de bugetare participativă. Pentru anul viitor ne propunem să instalăm alte 8 toalete, printre zonele vizate fiind Poiana Brașov, Spitalul Județean, Parcul Timiș -Triaj, Parcul Fartec, parcul Centru civic și lacul Noua”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Toaletele automatizate vor fi dotate cu: sistem electronic automat pentru acces/ieșire din toaletă; sistem de siguranță „S.O.S.” cu buton care acționează deschiderea ușii chiar și în absența energiei electrice; sistem automat de spălare, dezinfectare și uscare automată a vasului de toaletă; sistem automat pentru spălarea și dezinfectarea, după fiecare utilizare, a podelei cu profil special de drenare a apei; sistem de aerisire și odorizare după fiecare utilizare; sisteme electronice de siguranță pentru a preveni spălarea și curățarea toaletei înainte de ieșirea utilizatorului din cabină; sisteme de indicare și presemnalizare optică/acustică și sonoră a ultimelor minute de utilizare; sistem pe bază de senzori pentru comenzile de pornire și oprire ale dozatorului cu săpun lichid și apă şi ale uscătorului de mâini; sistem automat dotat cu senzori pentru distribuirea hârtiei igienice; sistem automat de încălzire pe timp de iarnă dotat cu senzori și termostat (încălzirea se va face prin convectoare electrice cu o putere nominală de aproximativ 2 kW, curenții de aer cald vor fi direcționați spre interiorul cabinei toaletei, dar se va asigura şi aer cald în interiorul camerei tehnice pentru a preveni înghețareainstalației de apă menajeră); sistem GPS pentru transmiterea 24/24 ore a parametrilor de funcționare (on/off) a toaletelor automate racordabile pentru a eficientiza operațiunea de remediere a deficiențelor tehnice apărute, informații care vor fi transmise automat operatorului care va asigura mentenanța; sistem automat de iluminat cu LED, pentru consum redus de energie; sistem acustic cu instrucțiuni vocale pentru fiecare comandă și operațiune pe care o desfășoară toaleta.

Zonele propuse pentru instalarea celor 28 de toalete, în următorii 4 ani, sunt: Piața Sf. Ioan, Livada Poștei, parculSomeș, pietonala Uranus, Parcul Tractorul, Parcul Trandafirilor, Parcul Ursu, Parcul La Iepure, zona Modarom, Parcul Gheorghe Dima, Poiana Brașov – parcare Șura Dacilor, Poiana Brașov – parcare RAT, ParculTimiș-Triaj, Craiter – Pavilioane CFR, Zona ITC – Al. Vlahuță, Zona Gemenii – Zizinului, Zona Spitalul Județean, B-dul Ștefan cel Mare – Parc Hutchinson, str. Soarelui – zona terenuri de sport, str. Carpaților – Zorilor, Centrul Civic –Trezorerie, str. Castanilor – 15 Noiembrie, Zona Rapid –B-dulVictoriei, zona Onix –B-dul Griviței, parcul Fartec, parc str. Agricultorilor – Bartolomeu, Zona Complex Cerna –Olteț, Lacul Noua.

Valoarea acordului cadru, pentru 4 ani, este de 8.488.400 lei fără TVA, din care 6.818.000 leifără TVA pentru achizițiași punerea în funcțiune a toaletelor și1.670.400 lei fără TVA pentru asigurarea consumabilelor șiîntreținere.