Wizz Air reia zborurile din București Otopeni și Iași către Tel Aviv, începând cu prima săptămână a lunii septembrie, la prețuri ce pornesc de la 319 lei.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis luni AGERPRES, ruta București Otopeni – Tel Aviv va fi reluată în data de 1 septembrie, cu zboruri în zilele de luni, marți, miercuri, vineri și duminică, aceasta urmând să fie operată zilnic începând cu 15 septembrie.

Ruta Iași – Tel Aviv va fi reluată în data de 4 septembrie, cu zboruri joia și duminica, iar din 28 septembrie va opera în fiecare marți, joi și sâmbătă, la prețuri de la 399 de lei.

Pe măsură ce călătoriile aeriene se redeschid în regiune, Wizz Air marchează o revenire pe rutele către Tel Aviv mai devreme decât era planificat, readucând în programul de zbor conexiuni populare pentru toți pasagerii. Biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și prin aplicația mobilă WIZZ, cu prețuri începând de la 319 lei. Odată cu acest anunț, Wizz Air este pregătită să redevină cea mai mare companie aeriană europeană străină din Israel, din punctul de vedere al capacității, punând la vânzare 31.000 de locuri către Tel Aviv. Prin reluarea acestor zboruri, Wizz Air își consolidează prezența în regiune și își menține poziția solidă de lider în Europa și nu numai’, transmit reprezentanții Wizz Air.

Wizz Air operează o flotă de 241 de aeronave Airbus A320 și A321. Compania este listată la Bursa de Valori din Londra.

Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri și aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri.

AGERPRES