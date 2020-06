Weekend plin pentru polițiștii brașoveni! Șoferi băuți și fără permis, pe șoselele județului!

La data de 06 iunie a.c., în jurul orei 23.55, polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit în trafic, pentru control, o tânără în vârstă de 22 ani din municipiul București, care conducea un autoturism pe str. Nicolae Bălcescu din municipiul Brașov, jud. Brașov.

Cu ocazia verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Române a documentelor personale și ale autovehiculului condus, polițiștii au constatat faptul că tânăra nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

La data de 06 iunie a.c., în jurul orei 13.00, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Hoghiz au depistat în trafic un bărbat care conducea un autovehicul pe raza localității Apața, județul Brașov, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 0,82 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată, unde a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cu ocazia verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Române a documentelor personale și ale autovehiculului condus, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiuniilor de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ”refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

La data de 06 iunie a.c., în jurul orei 08.30, polițiști rutieri din cadrul Poliției Orașului Zărnești au depistat în trafic un bărbat care conducea un autoturism pe raza localității Vulcan, județul Brașov, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 0,43 mg/l alcool pur. Prin urmare, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

La data de 06 iunie a.c., în jurul orei 08.55, polițiști din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Orașului Rupea au oprit în trafic, pentru control, un bărbat în vârstă de 46 ani, care conducea un autoturism pe raza localității Comăna, județul Brașov.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 0,50 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

În fapt, la data de 06 iunie a.c., în jurul orei 12.00, cadrele de poliție au depistat în trafic un tânăr, în vârstă de 19 ani, care conducea un ATV pe DN 13, din direcția Feldioara către Brașov.

Cu ocazia verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Române a documentelor personale și ale autovehiculului condus, polițiștii au stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autovehiculul nu este înmatriculat.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 0.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

La data de 06 iunie a.c., în jurul orei 09.45, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov au depistat în trafic un bărbat, în vârstă de 47 ani, care conducea un autoturism str. 13 Decembrie din municipiul Brașov, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 0,42 mg/l alcool pur. Prin urmare, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Bran efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

În fapt, la data de 07 iunie a.c., în jurul orei 00.30, cadrele de poliție au oprit în trafic, pentru control, un bărbat în vârstă de 32 ani, care conducea un autoturism pe raza localității Bran, județul Brașov.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 0,46 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.