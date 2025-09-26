Astăzi, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit la această dată, exceptând vestul țării unde valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil în regiunile estice și mai mult noros în rest.

Pe arii restrânse va ploua slab în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și posibil în Muntenia, iar în zona montană înaltă trecător va ninge. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales ziua în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h. În județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80…100 km/h, iar intensificări de vânt vor fi și pe litoral, cu rafale ce vor atinge 50…65 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 14 grade, cu valori mai mici în depresiunile Carpaților Orientali, unde pe alocuri se va produce brumă. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

În București, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros. Vântul va avea unele intensificări ziua, cu viteze de până la 45…50 km/h, iar noaptea va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 18…19 grade, iar cea minimă de 6…9 grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ – COD GALBEN – INTENSIFICĂRI ALE VÂNTULUI

În județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80…100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50…65 km/h.

Notă: până sâmbătă seara (27 septembrie) vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală de până la 60…65 km/h.

