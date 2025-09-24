Astăzi, valorile termice vor marca o scădere semnificativă față de intervalul anterior și se vor apropia de cele normale specifice datei în nord-estul țării, în timp ce în celelalte zone nu vor avea variații semnificative, astfel că vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod obișnuit.

Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua în sudul teritoriului, iar în rest va avea înnorări temporare. Va ploua, în general slab cantitativ, local în Moldova și Carpații Orientali, iar mai ales noaptea pe arii restrânse și în Banat, Crișana, Maramureș și izolat în Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări (rafale în general de 40…50 km/h) ziua în regiunile estice, iar noaptea în cele sudice și sud-estice și pe suprafețe mici în rest.

Temperaturile maxime se vor încadra între 18…20 de grade în nordul Moldovei și 32 de grade în Banat, iar cele minime între 7 și 17 grade, mai ridicate în sudul Banatului. Dimineața, pe arii restrânse mai ales în est și sud-est, va fi ceață.

În București, vremea se va menține predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, dar din orele serii temporar va avea intensificări, cu viteze la rafală de 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi de 27…29 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

