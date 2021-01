Virgil Popescu a vorbit la Realitatea PLUS despre liberalizarea pieței energiei în țara noastră. În emisiunea Legile Puterii, ministrul Energiei a precizat că instituțiile statului vor ataca în justiție clauzele abuzive ale furnizorilor de electricitate, dacă vor exista asemenea situații. În plus, Virgil Popescu și-a propus transformarea României din importator de energie electrică în exportator.

Virgil Popescu: „Am avut saptamana trecuta discutii cu Consiliul Concurentei. (…) Nu trebuie sa tinem captivi 6 milioane de clienti si sa incurajam anumiti furnizori. Vineri m-am intalnit cu fiecare dintre cei patru furnizori care detin piata, nimeni nu a avut o problema cu formula actuala. (…) Noul ordin presupune ca furnizorii sa vina spre clienti cu ofertele. (…) Eu cred in buna credinta a institutiilor statului. (…) Asteptam sa vedem contractele furnizorilor de electricitate, sa vedem daca exista clauze abuzive. Vom actiona in instanta pentru a elimina aceste clauze abuzive. ANPC lucreaza in favoarea consumatorului. (…) Romanul plateste un tarif de distributie atat la gaze natural, cat si al curentului electric. Cei patru furnizori, care detin distributie, detin si furnizare. (…) Distributia ramane reglementata. (…) In piata concurentiala nu se poate impune nimic. (…) Consiliul Concurentei poate da amenzi foarte mari. Institutiile statului ii apara pe oameni. (…) Distributia e impartita la nivel national. (…) Oamenii aleg un furnizor, nu un distribuitor. Distribuitorul nu poate fi schimbat. S-a făcut confuzie de-a lungul timpului între distribuitor și furnizor. Monopolul de distribuție nu poate fi spart. (…) La nivel european s-au castigat licitatii privind aceste investiții de gaz natural și current electric. (…) In aceasta iarna platim preturi mai mici la gaze natural decat iarna trecuta. Si Romgaz va produce energie electric ape baza de gaze naturale. Cei de la Hidroelectrica doresc sa produca energie electrica. (…) Se doreste ca Romania sa devina exportator de energie electrica.”

Sursa: Realitatea Financiara