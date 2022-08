Președintele celor de la FC Brașov, Marin Mitran, a declarat că este mulțumit de lotul pe care Dan Alexa îl are la dispoziție. FC Brașov va avea în noul sezon 27 de fotbaliști, dintre care 3 portari. Mitran consideră că lotul este definitivat aproape în totalitate.

Probabil dacă o să mai prindem un jucător valoros liber, sau în condiții financiare bune, îl vom lua. Dar în proporție de 90-95% suntem bine. Sunt mulțumit. Doar că suntem puțin cam în urmă cu jucătorii care au venit târziu. Este o problemă, dar o să o scoatem la capăt, avem un staff bun.

Cât despre situația financiară de la echipă, Marin Mitran a spus că are promisiuni că salariile restante vor fi achitate cel târziu la finalul săptămânii viitoare. Mai mult, acesta susține că s-au concretizat negocierile cu unii sponsori:

Deja astăzi am semnat cu doi sponsori. Cred că o să avem și pe tricou pentru meciul de sâmbătă s-ar putea. Dacă reușim fizic, că astăzi abia am semnat. Sunt doi sponsori foarte importanți și vor mai veni încă 3-4 sponsori la FC Brașov. Unul foarte mare va fi principal. Dar acolo negocierile sunt mai mari pentru că e o casă de pariuri sportive și negocierile nu se fac în 2-3 zile. A fost vina noastră că nu am putut accesa banii de la Consiliul Local. Nu aveam documentele puse la punct. Eu zic că am remediat situația și că totul este în regulă acum. Banii există, dar nu am avut acces la ei din vina noastră.

Pentru ca angajații de la FC Brașov să-și primească restanțele financiare este nevoie ca în ședința de Consiliu Local de vineri bugetul să fie aprobat. Cei mai mulți angajați ai clubului au restanțe financiare din luna martie.