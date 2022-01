40 de familii din Brașov trăiesc un adevărat coșmar de mai bine de 4 ani. Au fost mințiți, susțin ei, de un dezvoltator imobiliar și au dat aproape două milioane de lei pentru locuințe într-un complex rezidențial situat pe strada George Călinescu din cartierul Tractorul unde ar fi trebuit să se mute acum doi ani.

Numai că, spun oamenii, dezvoltatorul a plecat cu banii și blocul nu este terminat nici în momentul de față. Lazăr Hriscu este unul dintre păgubiți. Calvarul lui a început în 2019.

„În data de 11 noiembrie 2019 am semnat la notar un contract de promisiune vânzare-cumpărare cu domnul Marcu Flavius și Marcu Ana, pentru un apartament cu două camere, de 50 de metri pătrați. Urma să fie dat în folosință în mai 2020. Având în vedere că, la exterior, blocul era gata, acoperit, zugrăvit, uși, fereste, se lucra deja la interior, mi s-a solicitat suma integrală, de 56.000 de euro, pentru ca ei să poată urgenta lucrările„, ne-a declarat Lazăr Hriscu.

Între timp, oamenii păgubiți au devenit coproprietari, deoarece au convins-o pe soția dezvoltatorului imobiliar acuzat de fraudă să le cedeze partea ei. Chiar și așa, oamenii acum nu mai pot nici măcar să intre în bloc.

„Acum două săptămâni, domnul Marcu a blocat ușile cu lacăte și ne-a trimis un mesaj prin unul din cumpărători că dacă avem curajul să intrăm în clădire ne va face plângere penală„, a completat Lazăr Hriscu.

Un alt păgubit este Dinu Chiorescu. Acesta a plătit, în 2017, 64.000 de euro pentru un apartament cu 3 camere.

„Este greu de descris cum poți să te simți când visurile și planurile pe care le-ai făcut se năruie. Am dat toți banii conform contractului. Am făcut și credit la bancă, am luat și alte împrumuturi. Dezvoltatorul Marcu Flavius a revenit anul trecut și spune că nu are bani să termine blocul. Spune că toți l-au furat și noi suntem de vină pentru situația creată. Ca răspuns noi l-am rugat să ne dea blocul așa cum este, neterminat, că-l terminăm noi, cumva, din banii noștri, dar a refuzat orice colaborare în acest sens„, a precizat Dinu Chiorescu.

Dezvoltatorul imobiliar nu a putut fi contactat pentru a-și exprima punctul de vedere. Acesta a fost dat în judecată de unii păgubiți, iar pe rolul instanțelor de judecată sunt două procese.