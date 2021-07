În urma mai multor reclamații care semnalează prezența roiurilor de albine și viespi în diferite cartiere ale orașului, autoritățile locale anunță locuitorii municipiului Brașov, dar și pe turiști, că situațiile de acest gen sunt de competența Primăriei Brașov, dacă sunt pe domeniul public. În cazul proprietăților private, SC Coral Impex SRL acționează când este vorba de roiuri de viespi, iar Asociației Crescătorilor de Albine – Filiala Brașov, în cazul albinelor.

„Ieri am avut o situație mai deosebită în centrul Brașovului, pe strada Republicii, lângă Modarom, unde ni s-a semnalat prezența unui roi de albine care s-a adăpostit într-un tuia aflat într-un ghiveci. Era un roi destul de mare, care, în scurt timp, ajungea să fie expus în razele soarelui, lucru care ar fi dus la agitația albinelor și, implicit, la situații care ar fi pus în pericol cetățenii care tranzitau zona. Am intervenit de urgență, cu sprijinul Poliției Locale, și am asigurat perimetrul, iar cu ajutorul celor de la Asociația Apicultorilor am colectat roiul de albine într-un un stup. Aceste situații sunt neprevăzute, dar trebuie să știm cum să acționăm astfel că îi sfătuiesc pe cetățenii Brașovului ca, în cazul în care depistează astfel de roiuri de albine sau de viespi, să nu încerce să rezolve singuri problema. În cazul în care aceste roiuri sunt pe domeniul public, noi, Primăria Municipiului Brașov, vom interveni și vom rezolva problema. Pentru aceste situații aveți la îndemână dispeceratul Primăriei Brașov. În cazul în care descoperiți aceste roiuri de albine pe domeniul privat trebuie să contactați Asociația Apicultorilor și dânșii vor veni să le recolteze fără nici o problemă. În cazul în care sunt viespi, va trebui să contactați firma Coral, care asigură dezinsecția în municipiul Brașov“, a precizat viceprimarul Sebastian Rusu.

Numărul de telefon al dispeceratului Primăriei Brașov este 0268.405.000, iar pentru a intra direct în legătură cu operatorul trebuie să apăsați tasta 9. În cazul în care este vorba despre un roi de albine, albinele fiind specie protejată, trebuie contactată Asociația Crescătorilor de Albine – Filiala Brașov (Str. Mureşenilor nr. 26, tel 0268.471.841). Asociația contactează un crescător de albine disponibil, iar acesta colectează roiul, care reprezintă și plata pentru serviciul adus. Firma care asigură serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public și privat al municipiului Brașov este SC Coral Impex SRL. În cazul în care cetățenii din municipiu reclamă prezența în număr mare a viespilor pe proprietățile private, aceștia trebuie să solicite intervenția la numărul de telefon 0268.331.299. În acest caz taxa este de aproximativ 50 de lei fără TVA, potrivit directorului Coral Impex SRL sucursala Brașov, Corina Ion.