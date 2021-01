Ieri, în intervalul orar 6.00 – 8.30, mai multe echipe mixte formate din politisti din cadrul Poliției Locale Brașov si comisari ANPC, au desfasurat o actiune de control si supraveghere a modului in care se realizeaza transportul navetistilor de catre firmele de transport. Agenții de la Biroul Rutier din cadrul Poliției Locale Brașov au verificat 55 de autobuze. Au fost aplicate 24 de sancțiuni în valoare de 4.030 lei.

Din pacate au fost descoperite numeroase nereguli, respectiv punerea in pericol a calatorilor prin faptul ca le era permisa coborârea din autobuz in locuri neautorizate (chiar in giratorii intens circulate), numar mai mare de pasageri decat cel legal, soferii cat si parte din calatori nu purtau masca deloc sau necorespunzator, autobuze cu probleme tehnice, spatiul de așteptare din autogara necorespunzator cu scaune si banci rupte, mizerie, temperatura nepotrivită, lipsa accesului la toalete. călători fără măști etc.

„Am constatat si probleme de informare, neoperarea unor trasee, imposibilitatea unor calatori de a comunica online sau telefonic cu operatorul de transport, dar si alte aspecte importante care necesita o cercetare suplimentara. Faptul ca in plina pandemie soferii nu respecta normele legale de protectie impotriva SARS COV 2 este un fapt extrem de grav, deoarece, corelat cu numarul mare de calatori, spatiul mic si timpul indelungat petrecut in autobuz, poate duce la imbolnaviri colective. Se vor aplica masurile legale pentru abaterile constatate, amenzi ce pot ajunge pana la 50.000 lei, vor fi continuate cercetarile pentru celelalte aspecte si vor fi sesizate autoritatile competente sa verifice neregulile care nu intra in competenta noastra„, a declarat Sorin Susanu, comisarul șef al CRPC Brașov.

Foto și video: CRPC Brașov

Sursa: Realitatea de Brasov