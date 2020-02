VIDEO Ninge în centrul țării! Cum se circulă pe drumurile din județul Brașov și împrejurimi?

Iarna și-a intrat, din nou, în drepturi, astăzi, în centrul țării. Utilajele de deszăpezire pe mai multe drumuri din județul Harghita precum și de pe autostrada A1, în județul Sibiu au fost nevoite să intervină pentru curățarea carosabilului.

Iarna și-a arătat din nou forța astăzi în centrul țării. Utilajele de deszăpezire pe mai multe drumuri din județul Harghita precum și de pe autostrada A1, în județul Sibiu au fost nevoite să intervină pentru curățarea carosabilului. În total au acționat 50 de utilaje care au răspândit 170 de tone de materiale antiderapante.În acest moment zonele montane din centrul țării sunt sub incidența unei avertizări meteorologice cu COD GALBEN de viscol și ninsori așa că vă rugăm să conduceți prudent și să adaptați viteza la condițiile de drum. Publicată de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov pe Joi, 27 februarie 2020

CAROSABIL: Acoperit cu zapada framantata pe :

– DN 7C km 130+000 – 137+000 Balea Cascada (Sb) – Cartisoara (Sb) zapada framantata 1 – 3 cm

– DN 12C km 5+000 – 32+000 Gheorghieni (Hr) – lim.jud.Nt. zapada framantata 1 – 3 cm

– DN 15 km 183+000 – 223+441 Toplita (Hr) – lim.jud.Nt. zapada framantata 1 – 3 cm.

in rest, umed in jud. Bv, Sb, Ms Hr, Cv;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 49 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 170 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT ( 154 tone sare si 16 tone nisip) 0,4 TONE CACL2 in intervalul orar 06:00 – 10:00/27.02.2020 astfel:

– SDN Sibiu s-a actionat cu 4 autoutilaje si s-au raspandit 5 tone sare pe:DN7C, DN 14, DN 14B;

– Sectia Autostrazi Sibiu s-a actionat cu 6 autoutilaje si s-au raspandit 16 tone sare pe: A1 si A3;

– SDN Targu Mures s-a patrulat cu 20 autoutilaje pe: DN 13; DN 13A; DN 13C; DN 14; DN 14A; DN 15; DN 15A; DN 15E si DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 19 autoutilaje si s-au raspandit 149 tone material antiderapant ( 133 tone sare si 16 tone nisip) si 0,4 tone CaCl2 pe: DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv:

PRECIPITATII: ploua slab in jud. Sb si Ms; ninge in jud.Hr.si local in jud.Ms. si Sb.

VANT: cu viteza de 30 – 40 km/h in jud. Cv , Bv, Hr.

VIZIBILITATE: buna

9. Temperaturi

BRASOV (BV) 6°C , UNGHENI (MS) 5°C , SIBIU (SB) 4°C , SALISTE (SB) 1°C , TARGU MURES (MS) 4°C , MIERCUREA CIUC (HR) 2°C , SFANTU GHEORGHE (CV) 6°C