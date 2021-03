Prima etapă din programul municipalității de creștere a siguranței cetățenilor la trecerile de pietoni demarează săptămâna viitoare, prin instalarea sistemelor de semaforizare cu buton la două treceri de pietoni (str. Carpaților, la intersecția cu str Vasile Alecsandri, și pe str. Poarta Șchei, la intersecția cu str Apollonia Hirscher) și instalarea iluminatului public suplimentar, dedicat, pentru trecerile de pietoni de pe str 13 Decembrie.

Programul a fost stabilit în urma discuțiilor cu reprezentanții Poliției Municipiului Brașov, la propunerea municipalității, pentru a suplimenta măsurile de creștere a siguranței cetățenilor la traversarea străzilor pe trecerile de pietoni. Încă de la sfârșitul anului trecut, propunerea municipalității a fost de înlocuire a sistemelor de reducere a vitezei (bumpere) cu alte soluții care să protejeze pietonii și să permită desfășurarea traficului, pietonal și auto, în condiții optime. Conform viceprimarului Sebastian Rusu, soluția propusă de municipalitate, aceea de montare de sisteme de semaforizare cu buton a trecerilor de pietoni și iluminatul suplimentar al acestora, cu sisteme dedicate, a fost acceptată și de poliție.

În această primă etapă, sunt semaforizate 8 treceri de pietoni și iluminate suplimentar 14 treceri de pietoni. Primul semafor cu buton din acest pachet este funcțional din luna ianuarie, pe b-dul Griviței, la Farmacom.

„După cum știți, încă de anul trecut am luat o serie de măsuri pentru a crește siguranța la trecerile de pietoni. Am stabilit acest program în urma discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții Poliției Municipiului Brașov. Am considerat că acea variantă de calmatoare de viteză (bumpere) reprezintă o măsură brutală folosită într-o ultimă instanță, drept pentru care am propus să folosim semafoarele cu buton la trecerea de pietoni, acestea fiind cele mai eficiente. Astfel că avem opt astfel de treceri semaforizate pe care le-am dat în lucru. Una deja este funcțională pe Bulevardul Griviței, în dreptul farmaciei Farmacom. Avem și 14 treceri de pietoni care vor fi iluminate suplimentar, în cadrul aceluiași program. Toate acestea urmează de săptămâna viitoare să intre în lucru și, pe măsură ce terminăm, vom anunța punerea lor în funcțiune. Este foarte important să avem în vedere siguranța pietonilor și să rezolvăm problemele care apar din cauza neatenției acestora sau a șoferilor participanți în trafic“, a declarat viceprimarul Sebastian Rusu.

Semaforizare treceri de pietoni

Lucrările pentru instalarea sistemului de semaforizare a celorlalte 7 treceri de pietoni cuprinse în prima etapă sunt estimate a dura 4 luni. După străzile Carpaților și Poarta Șchei, urmează trecerile de pietoni de pe Calea București, intersecție cu str. Poienelor (la McDonald’s); trecerea de pietoni de pe str. 13 Decembrie, la intersecția cu str. Pictor Luchian; trecerea de pietoni de pe str. Saturn, intersecție cu Aleea Minerva (la blocul Potcoavă); trecerea de pietoni de pe str. Buzești, la intersecție cu Ecaterina Teodoroiu, și cea de pe str. 13 Decembrie, intersecție cu str. Ioan Popasu (la benzinăria Rompetrol).

Toate trecerile de pietoni vor fi echipate cu buton de cerere traversare pentru pietoni, în așa fel încât traficul auto și cel pietonal să fie optimizate în zona respectivă și să țină cont de necesarul de traversare (spre deosebire de sistemele cu timpi ficși de semaforizare)

Locațiile au fost stabilite în Comisia de Circulație, ținând cont de solicitările poliției rutiere (naționale), pe baza analizelor de risc de accidente și pe baza necesarului de fluidizare a traficului.

Iluminare suplimentară pentru 14 treceri de pietoni

Tot săptămâna viitoare vor începe și lucrările de iluminat suplimentar pentru 14 treceri de pietoni, lucrări care vor dura aproximativ două luni. Cele 14 treceri incluse în această etapă pentru instalarea unui sistem de iluminat dedicat sunt: str. 13 Decembrie – Școala Profesională Germană Kronstadt (completare); str. 13 Decembrie, la Liceul N. Titulescu; str. 13 Decembrie, înainte de sensul giratoriu de la Făget (direcția de mers dinspre oraș spre Tractorul, Carrefour Market); str. 13 Decembrie, după sensul giratoriu de la Făget (direcția de mers dinspre oraș spre Tractorul); str. H. Coandă, la intersecție cu 13 Decembrie; b-dul Griviței, la intersecția cu str. Vulcan; b-dul Eroilor, intersecție cu str. M. Sadoveanu; str. N. Titulescu, intersecție cu str. N. Titulescu (la Hiperdia); toate cele 4 treceri de pietoni de pe str. Crinului; str. Poienelor (la benzinăria Lukoil); Calea București, în dreptul Spitalului Județean.

Iluminarea separată a trecerilor de pietoni permite ca pietonii să fie foarte vizibili pentru conducătorii auto care se apropie, prin crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilului, prin crearea unui „tunel” de lumină. Acesta este obținut prin utilizarea unei distribuții optice asimetrice, care oferă un nivel ridicat al iluminării verticale a pietonului, pentru ca acesta să fie văzut de conducătorul auto. De asemenea, trecerea de pietoni beneficiază de un nivel ridicat al iluminării orizontale, care o face vizibilă de la mare distanță. Lumina albă, alături de o distribuție luminoasă asimetrică precisă, furnizează o soluție foarte eficientă pentru iluminatul trecerilor de pietoni. În acest mod se obține un contrast pozitiv pe fiecare bandă de circulație, determinând observarea în timp util a pietonilor antrenați în traversarea străzii.

Totodată, stâlpii utilizați sunt vopsiți galben/negru, diferit de restul stâlpilor de iluminat din Brașov, pentru a semnaliza, pe timpul zilei, existența unei treceri de pietoni.

În acest moment, în municipiul Brașov sunt 21 de treceri de pietoni semaforizate cu buton, 10 treceri cu semaforizare corelată, de tip „undă verde“ (cum sunt cele două din dreptul Tribunalului, de pe Str 15 Noiembrie și Bd. Iuliu Maniu), și alte 24 de treceri de pietoni iluminate suplimentar.

Sursa: Realitatea de Brasov