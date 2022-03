Nicolae Negumereanu (27 de ani) a obținut a treia sa victorie în UFC, scrie GSP.ro.

În lupte preliminare din gala UFC 272, din Las Vegas, românul a câștigat prin decizie în fața nigerianului Kennedy Nzechukwu.

După un duela la limită, sportivul din Brașov a fost declarat câștigător de 2 dintre cei 3 arbitri. În runda a treia, nigerianului i-a fost luat în punct pentru că i-a băgat degetul în ochi lui Negumereanu.

Românul și-a asigurat victoria după ce a reușit să fie extrem de agresiv și de precis în lovituri în primele două runde. Nzechukwu a atacat mai mult în runda a 3-a, căutând lovitura decisivă cu care să-l facă KO pe Negumereanu, dar „Nick” a rezistat și și-a trecut în palmares o nouă victorie.

„Sunt mulțumit că decizia a fost în favoarea mea. A fost greu, cam un minut nu am văzut destul de bine după o lovitură, dar am vrut să duc lupta la final. Am crezut că mi-a zgâriat retina, dar mă bucur că nu a fost așa. Doctorii mi-au spus că ochiul e bine, așa că am continuat. Mi-aș dori să mai lupt măcar de două ori în acest an”, a spus Nicolae Negumereanu în conferința de la finalul luptei.

În cea mai importantă divizie a MMA, Negumereanu i-a mai învins pe Ike Villanueva (octombrie 2021) și pe Aleksa Camur (iunie 2020).

Sursă: GSP.ro

VIDEO, AICI