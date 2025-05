Avem un interviu exclusiv cu George Simion, candidatul care s-a clasat pe primul loc cu un scor record în primul tur al alegerilor prezidentiale.

Liderul suveraniștilor le transmite un mesaj românilor care l-au votat într-un număr atât de mare și promite că va face tot ce poate pentru ca oamenii ignorați atâția ani de guvernanți.

George Simion, care l-a invitat pe contracandidatul său Nicușor Dan la o dezbatere în fața românilor, spune că încă nu a primit niciun răspuns de la edilul care a îngropat Capitala.

Alessia Păcuraru: L-ați invitat pe Nicușor Dan la o dezbatere în această seară. Credeți că va accepta această invitație în această seară sau în zilele următoare, pentru că este un candidat independent, dar dependent de sistem, am văzut dovadă.

George Simion: Nu știu cine stă în spatele lui Nicușor Dan, eu știu că românii trebuie să voteze în cunoștință de cauză, este marți, mai sunt 11 zile în care purtăm aceste dezbateri, sunt gata să merg în confruntare directă în fața poporului român, nu mă interesează atât de mult poziția lui Nicușor Dan pentru că este un om care a girat lovitura de stat, care a fost pregătit de sistem să fie succesorul lui Klaus Iohannis, eu am anunțat asta încă din 6 decembrie, motiv pentru care a fost dat de fact checkeri clipul jos de pe TikTok.

Vreau să spunem clar ce avem de făcut, care este poziția față de anularea alegerilor pe care eu o am, pe care o are Nicușor Dan, să spunem adevărul în fața românilor fără atacuri, fără circul pe care l-am văzut la așa-zisele dezbateri.

Alessia Păcuraru: Ați primit un răspuns din partea domniei sale?

George Simion: Am lansat abia acum o oră oferta public, o să așteptăm să avem vești de la echipa de campanie, cu siguranță au primit mesajul nostru, cu siguranță e în toată presa, acum să îl vedem pe Nicușor Dan dacă se ascunde sau dacă chiar are o platformă pe care candidează. Eu am avut una în 2024, acum e cu siguranță o perspectivă diferită pentru că suntem într-o situație excepțională acum, eu candidez doar pentru revenirea la ordinea constituțională, pentru democrație și pentru libertate.

Alessia Păcuraru: Oamenii din diaspora și de acasă nu vor să vadă o confruntare între candidați, și vor să vadă soluții concrete. Noi am primit un mesaj foarte clar: românii din diaspora vor să se întoarcă acasă. Ce mesaj aveți pentru aceștia?

George Simion: Eu când am mers să-mi depun dosarul pentru candidatură am fost însoțit de fostul premier al Poloniei. Polonia sub Lege și Justiție, partenerii noștri de acolo, au arătat că se poate, vrem să aplicăm modelul polonez, vrem să aplicăm lucrurile bune făcute de prietena și colega noastră Giorgia Meloni, despre care presa spunea azi că nu m-a felicitat, o să vă pun la dispoziție captura de ecran.

Sprijin de peste hotare

Alessia Păcuraru: Foarte mulți lideri suveranisti din zona internațională v-au felicitat

George Simion: Toată lumea. Sunt prietenii noștri, am primit zeci de mesaje din partea partidelor suveraniste, patriotice, conservatoare

Alessia Păcuraru: Dar de peste ocean ați primit un mesaj?

George Simion: Cu siguranță, și azi am făcut această conferință. Suntem singurii acceptați de administrația Trump, suntem partenerii naturali ai Partidului Republican, suntem racordați ideologic la mișcarea MAGA a președintelui Trump, știu ce am de făcut.

George Simion în provoacă pe Nicușor Dan la dezbateri: Sunt pregătit! Trebuie să fim în fața românilor, să afle cu adevărat ce vrem – VIDEO