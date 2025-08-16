FC Dinamo București a remizat cu UTA Arad, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Arena Națională, într-un meci în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

Arădenii au deschis scorul prin Hakim Abdallah (33), fostul atacant al lui Dinamo.

Gazdele au egalat prin francezul Mamoudou Karamoko (59), din pasa lui Cătălin Cîrjan.

Dinamo a încheiat în nouă jucători, după ce Gheorghi Milanov (83) și Cristian Mihai (90) au fost eliminați pentru două cartonașe galbene.

FC Dinamo București – AFC UTA Arad 1-1 (0-1), Arena Națională – București
Au marcat: Mamoudou Karamoko (59), respectiv Hakim Abdallah (33).
Cartonașe roșii: Gheorghi Milanov (Dinamo, 83), Cristian Mihai (Dinamo, 90).
Arbitru: Sebastian Colțescu (București); arbitri asistenți: Adrian Popescu (Craiova), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Andrei Moroiță (Ploiești)
Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galați); arbitru asistent video: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea)
Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Mircea Călin (București) – LPF

