Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov marchează Ziua Mondială a Fotografiei, sărbătorită la 19 august, invitându-vă să vizionați o expoziție digitală de fotografii vechi, din fondul Colecțiilor Speciale ale Bibliotecii Județene Brașov.

Fotografiile au fost digitizate, restaurate și aduse la viață în cadrul proiectului Erasmus+ „Digitization, digital restoration and presentation of old photographs”, în care biblioteca noastră a fost partener, alături de instituții din Bulgaria, Turcia și Letonia.

Pornind de la originalul pe hârtie sau plăcuță de sticlă, trecând prin procese de restaurare digitală cu ajutorul aplicațiilor specializate, prin etape de colorizare, animare și adăugare de efecte sonore, am obținut imagini vii, care spun privitorilor povești (sperăm) atractive. Colega noastră, Cristina Palaș, autoarea expoziției, vă oferă, pe platforma care găzduiește demersul nostru vizual, numeroase aplicații și instrumente gratuite, ce pot fi explorate și utilizate pentru prelucrarea și îmbogățirea fotografiilor pe care le dețineți, limita fiind doar propria imaginație.

Și dacă jocul/joaca se numără printre bucuriile voastre, vă îndrumăm către secțiunea Photo Fun Zone, de pe platformă, unde puteți rezolva puzzle-uri create pe baza unor fotografii din expoziție și unde găsiți multe alte instrumente care vă ajută să generați ori chiar să desenați propriile imagini, să le îmbogățiți cu efecte spectaculoase, adică să vă jucați într-o manieră creativă.

Puteți vizita expoziția digitală aici:

https://www.exhibitionrenaissance.com/