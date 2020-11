Reprezentanții municipalității au verificat, astăzi, modul în care firma care asigură deszăpezirea municipiului Brașov este pregătită de intervenție în această iarnă.

O comisie specială, formată din primarul Allen Coliban, viceprimarul Sebastian Rusu și șeful Serviciului Salubrizare din Primăria Brașov, Gheorghe Munteanu, a evaluat astăzi utilajele pregătite de intervenție pentru sezonul de iarnă, inclusiv funcționarea lor și alocarea personalului pe fiecare utilaj în parte, cantitățile de material antiderapant pe care operatorul le are în stoc, precum și graficele de intervenție pentru perioada de iarnă.

„Astăzi, împreună cu domnul primar Coliban, am fost la baza de pe Carierei a firmei care asigură deszăpezirea în municipiul Brașov. Am făcut o inspecție, o verificare, pentru că, începând cu data de 15 noiembrie, toate utilajele au intrat în dispozitiv. Am făcut un inventar al tuturor utilajelor, am verificat stocul de antiderapant și ne-am asigurat că la prima zăpadă nu vor exista probleme din punctul de vedere al funcționalității. Am constatat că toate utilajele sunt în regulă, există personal care să le deservească, astfel încât, la prima zăpadă, ar trebui să facem față fără probleme“, a declarat Sebastian Rusu, viceprimar al municipiului Brașov

Pentru deszăpezirea din sezonul 2020-2021 sunt pregătite 86 de autospeciale și utilaje, situate în cele trei locații de pe străzile Carierei, Zizinului și din Poiana Brașov, unde sunt și depozitele de material antiderapant (un amestec de sare și inhibator de coroziune). Dintre cele 86 de autovehicule, 31 sunt autobasculante de mare capacitate cu tracțiune 8×6, 6×6 și 4×4, iar 15 sunt unimog-uri dotate cu răspânditor de material antiderapant și lamă. Pe lângă acestea, Comprest are pregătite 26 de tractoare de mică și mare capacitate, dotate cu împrăștietoare și cu lamă, și diverse alte utilaje multifuncționale pentru încărcat sarea, pentru acces în locații înguste etc. Din 15 noiembrie format comandamentul de deszăpezire, astfel încât operatorul trebuie să acționeze imediat ce condițiile meteo impun acest lucru.

Ca și anul trecut, pentru reducerea timpului de intervenție și creșterea eficienței, activitatea de deszăpezire va fi asigurată din cele 3 centre (str. Carierei, str. Zizinului și Poiana Brașov). Activitatea de deszăpezire va fi asigurată, conform contractului, cu toate cele 86 de utilaje disponibile:

– 31 de utilaje de mari dimensiuni cu lamă și răspânditor;

– 15 unimoguri cu lamă și răspânditor;

– 2 tractoare cu lamă și răspânditor;

– 24 de tractorașe cu lamă și răspânditor;

– 14 utilaje de încărcare: încărcătoare frontale, buldoexcavatoare și buldozere.

Etapele desfășurării acțiunilor de deszăpezire:

-etapa 1: arterele principale, unitățile medicale, unitățile de învățământ, instituțiile de intervenție, străzile pe care circulă mijloacele de transport în comun;

-etapa 2: străzile de legătură cu arterele principale;

-etapa 3: străduțele din interiorul cartierelor.

Având în vedere specificul anumitor zone în pantă, cum ar fi cartierul Șchei, activitatea de deszăpezire se face, și aici, în prima și a doua etapă.

Activitatea de deszăpezire pe toate arterele de circulație din municipiul Brașov va fi asigurată de către Comprest SA, cu excepția tronsoanelor 1, 2 și 3 ale ocolitoarei, unde deszăpezirea este asigurată de CNAIR.