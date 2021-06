Astăzi a fost pus în funcțiune un nou sistem de semaforizare a unei treceri de pietoni, este vorba de trecerea de pietoni de pe str. 13 Decembrie, la intersecția cu str. Pictor Luchian. Acesta este cel de al cincilea semafor pentru pietoni montat în cadrul programului municipalității de creștere a siguranței cetățenilor la trecerile de pietoni. Programul a fost stabilit în urma discuțiilor cu reprezentanții Poliției Municipiului Brașov, la propunerea municipalității, pentru a suplimenta măsurile de creștere a siguranței cetățenilor la traversarea străzilor pe trecerile de pietoni.

În această primă etapă, au fost incluse 8 treceri de pietoni și iluminate suplimentar 29 treceri. Primul semafor cu buton din acest pachet este funcțional din luna ianuarie, pe Bulevardul Griviței, la Farmacom, iar începând cu luna aprilie au mai fost puse în funcțiune încă trei, pe lângă cel pus în funcțiune astăzi. Este vorba despre semaforizarea trecerilor de pietoni de pe str. Carpaților, din Piața Sfatului și de pe b-dul Saturn, intersecție cu Aleea Minerva (la blocul Potcoavă)

Semaforizarea și iluminarea suplimentară a trecerilor de pietoni reprezintă o alternativă pe care Primăria Brașov și-a propus să o implementeze în locul sistemelor de reducere a vitezei (bumpere).

„Astăzi am pus în funcțiune cel de-al cincilea semafor pentru pietoni din acest an, semafor care face parte din programul nostru de creștere a siguranței pentru pietoni și pentru circulația rutieră în municipiul Brașov. Acesta se află la intersecția străzilor 13 Decembrie cu Pictor Luchian. Atenționăm pe această cale șoferii și pietonii, să fie atenți, pentru că acesta deja este funcțional. A fost o perioadă în care a funcționat pe galben intermitent, pentru a preveni orice posibil incident. Totodată, am ajuns la 20 de treceri de pietoni iluminate suplimentar în acest an. Vom continua acest program, următoarele treceri de pietoni semaforizate vor fi cele de pe str. 13 Decembrie, la benzinăria Rompetrol; str. Buzești, la intersecție cu Ecaterina Teodoroiu și pe Calea Bucuresti, la McDonalds“, a declarat viceprimarul Sebastian Rusu.

Toate trecerile de pietoni sunt echipate cu buton de ,,cerere traversare pentru pietoni”, în așa fel încât traficul auto și cel pietonal să fie optimizate în zona respectivă și să țină cont de necesarul de traversare (spre deosebire de sistemele cu timpi ficși de semaforizare).

Locațiile au fost stabilite în Comisia de circulație, ținând cont de solicitările poliției rutiere (naționale), pe baza analizelor de risc de accidente și pe baza necesarului de fluidizare a traficului.

Iluminare suplimentară pentru 29 de treceri de pietoni

De asemenea, s-au finalizat lucrările la instalarea iluminatului suplimentar pentru 22 de treceri de pietoni, stabilite la începutul acestui an, și urmează lucrările pentru iluminarea suplimentară a încă 7 treceri de pietoni.

Au fost deja finalizate lucrările și este funcțional iluminatul suplimentar la următoarele treceri de pietoni: strada 13 Decembrie – Școala Profesională Germană Kronstadt (completare); strada 13 Decembrie, la Liceul N. Titulescu; strada 13 Decembrie, înainte de sensul giratoriu de la Făget (direcția de mers dinspre oraș spre Tractorul, Carrefour Market); strada 13 Decembrie, după sensul giratoriu de la Făget (direcția de mers dinspre oraș spre Tractorul); strada H. Coandă, la intersecție cu 13 Decembrie; b-dul Griviței, la intersecția cu strada Vulcan; Bulevardul Eroilor, intersecție cu strada M. Sadoveanu; strada N. Titulescu, intersecție cu strada Castanilor (la Hiperdia); toate cele 4 treceri de pietoni de pe strada Crinului (la intersecțiile cu str. Freziei, Grâului, Busuiocului, Micșunelelor); Calea București, la Olmedo; Calea București, Spitalul Județean; str. Berzei, intersecție cu Calea București; str. Berzei, intersecție cu str. Carpaților; strada Poienelor (la benzinăria Lukoil) și cele 6 treceri de pe str. Mihai Viteazu (în fața Aulei Universității, la parcarea din spatele aulei; la Spitalul de boli infecțioase; la intersecțiile cu str. Rovine și Morii).

În perioada următoare se vor derula lucrări de instalare a iluminatului suplimentar la toate trecerile de pietoni de pe str. De Mijloc (intersecție cu str. Bisericii Române; la Școala Gimnazială nr. 12; intersecție cu str. Nicopole; intersecție cu str. Școlii; intersecție cu str. Morii) și la cele de pe Calea Feldioarei, intersecției cu str. Ecaterina Teodoroiu, și pe Calea Poienii, la intersecția cu str. Warthe.

Iluminarea separată a trecerilor de pietoni permite ca pietonii să fie foarte vizibili pentru conducătorii auto care se apropie, prin crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilului, un „tunel” de lumină. Acesta este obținut prin utilizarea unei distribuții optice asimetrice, care oferă un nivel ridicat al iluminării verticale a pietonului, pentru ca acesta să fie văzut de conducătorul auto. De asemenea, trecerea de pietoni beneficiază de un nivel ridicat al iluminării orizontale, care o face vizibilă de la mare distanță. Lumina albă, alături de o distribuție luminoasă asimetrică precisă, furnizează o soluție foarte eficientă pentru iluminatul trecerilor de pietoni. În acest mod se obține un contrast pozitiv pe fiecare bandă de circulație, determinând observarea în timp util a pietonilor antrenați în traversarea străzii.

Totodată, stâlpii utilizați sunt vopsiți galben/negru, diferit de restul stâlpilor de iluminat din Brașov, pentru a semnaliza, pe timpul zilei, existența unei treceri de pietoni.

În acest moment, în municipiul Brașov sunt 26 de treceri de pietoni semaforizate cu buton, 10 treceri cu semaforizare corelată, de tip „undă verde“ (cum sunt cele două din dreptul Tribunalului, de pe Str 15 Noiembrie și Bd. Iuliu Maniu), și alte 46 de treceri de pietoni iluminate suplimentar.