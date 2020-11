VIDEO Consiliul Local Brașov a ales cei doi viceprimari! A fost stabilită și componența comisiilor de specialitate!

Astăzi, 6 noiembrie, în cadrul ședinței de Consiliu Local, convocată de primarul Allen Coliban, au fost aleși cei doi consilieri locali care vor îndeplini funcția de viceprimar. Propunerile primarului pentru cei doi viceprimari, adoptate de majoritatea consilierilor locali, au fost Flavia Boghiu-Samoilă, de la Alianța USR-Plus, și Sebastian Rusu, de la PNL.

„Mulțumesc domnului primar Allen Coliban pentru propunere și colegilor consilieri pentru votul pe care mi l-au acordat astăzi. Votul pe care l-am primit de la dumneavoastră astăzi vine ca o completare a celui pe care ni l-a dat deja electoratul pe 27 septembrie și care în momentul de față ne responsabilizează să facem pentru Brașov tot ceea ce am promis că vom face, tot ceea ce stă în cunoștința și priceperea noastră, astfel încât locuitorii orașului Brașov să aibă o viață mai bună în urma mandatelor noastre. Intrăm într-un moment greu în primărie, din cauza crizei epidemiologice cu care ne confruntăm. Asta înseamnă că va trebui să fim cu atât mai responsabili, cu atât mai echilibrați, și suntem cu atât mai mult datori să facem tot ceea ce putem pentru a ajuta Brașovul să depășească această perioadă grea. Am încredere că în următorii patru ani vom lăsa deoparte orgoliile politice și vom face tot ceea ce ne stă în putere să venim cu cele mai bune soluții pentru brașovenii care ne-au ales. Vă mulțumesc și sper ca începutul mandatului, care, așa cum spuneam, este foarte greu, să ne călească într-un timp foarte scurt pentru misiunea pe care ne-am asumat-o. Mulțumesc foarte mult!“, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

„Domnule primar, domnule președinte de ședință, stimați colegi consilieri locali, vă mulțumesc frumos pentru încrederea acordată și vă asigur că la mine veți găsi întotdeauna ușa deschisă pentru problemele pe care le aveți. Va trebui să facem cu toții echipă, să construim pentru binele brașovenilor. Mă bucură faptul că am deja o experiență dobândită în mandatul anterior de consilier local, o experiență care cu siguranță îmi este de folos. Brașovul are nevoie de proiecte, Brașovul are deja începute proiecte mari pe care trebuie să le continuăm și, desigur, vom dezvolta și proiecte viitoare. Important este să găsim consens, să fim constructivi și să reușim să trecem cu bine peste această perioadă dificilă. Am încredere că vom fi o echipă echilibrată și din partea colegilor PNL vă asigur de susținere și de profesionalism în tot ceea ce vom face. Vă mulțumesc frumos, ușa mea este deschisă atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cetățeni și reprezentanți ai presei. Dumnezeu să ne ajute și să mergem înainte cu bine!“, a spus viceprimarul Sebastian Rusu.

În cadrul aceleiași ședințe au depus jurământul și ceilalți 3 membri ai Consiliului Local, respectiv: Flavia Boghiu (USR), Pamela Diaconu și Costel Vieriu (PNL), astfel încât în acest moment Consiliul Local Brașov este în formulă completă.

Primarul Allen Coliban a ținut să îi felicite pe toți consilierii, dar și pe cei doi viceprimari aleși de plenul Consiliului Local. „Vreau să felicit încă o dată pe fiecare dintre dumneavoastră pentru confirmarea alegerilor din 27 septembrie, vreau să îi felicit pe cei doi viceprimari și să îi asigur de toată deschiderea și de tot sprijinul meu, la fel cum vă asigur și pe dumneavoastră de tot sprijinul meu și al aparatului primăriei în exercitarea mandatelor pe care le-ați primit de la cetățeni. Ne așteaptă o perioadă dificilă în contextul dat de pandemie, dar și o perioadă de provocări pe termen mediu și lung cu privire la dezvoltarea orașului nostru și la îndeplinirea visurilor pe care brașovenii le au despre orașul în care trăim cu toții. Vă mulțumesc mult, îmi doresc să avem mult succes împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu!“, a declarat primarul.

Un alt punct pe ordinea de zi a fost stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. În urma votului consilierilor, cele 7 comisii au următoarea structură: