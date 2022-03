De la deschiderea centrului, în data de 4 martie, 1.200 de ucraineni au beneficiat de serviciile centrului, care includ cazare, hrană caldă și rece, produse de igienă personală, haine, produse pentru nou-născuți, produse pentru animalele de companie, consiliere psihologică și asistență juridică.

Centrul Comunitar deschis la CATTIA de grupul de inițiativă ,,Brașov pentru Ucraina”, creat de Primăria Brașov împreună cu mai multe organizații neguvernamentale din Brașov, a devenit, în câteva zile, principala poartă de intrare pentru primirea refugiaților din Ucraina, fie care vor să rămână în Brașov, fie aflați în tranzit. Centrul funcționează non-stop, iar echipele de voluntari îi ajută cu produse de necesitate imediată când ajung la centru, le oferă mâncare și apă, ceai, cafea, le dau informațiile necesare iar pentru cei care vor să se odihnească au fost amenajate spații pentru dormit. Tot aici, cei care vin din Ucraina beneficiază de produse de strictă necesitate, de la săpun, șampon și pastă de dinți, hrană neperisabilă, fructe, la lapte praf pentru bebeluși, scutece, haine groase sau mâncare pentru animalele de companie. Voluntarii de la centru le-au așezat sub forma unui „magazin“, de unde refugiații își pot lua, gratuit, tot ce au nevoie pentru perioada următoare.

„Centrul de la CATTIA este locul în care cetățenii ucraineni care ajung în Brașov vin pentru a se înregistra, pentru a primi adăpost, dacă au nevoie, o masă caldă, consiliere, chiar și asistență medicală sau orice alte sfaturi de care au nevoie. În acest centru primim pe cei care ajung în Brașov fie îndrumați de operatorii de la call-center, fie din informațiile pe care le află de pe platforma noastră ori de la alți cetățeni care ne-au trecut pragul. Aici, aceștia primesc o masă caldă, pot primi adăpost pentru câteva zile până când li se găsește o cazare pe termen mediu sau lung, pot primi sfaturi și consiliere pentru cum să și deschidă un cont bancar, sfaturi privind angajarea dacă e nevoie, ore de limba română, care se țin pentru copiii ucraineni în Brașov sau alte activități pe care le pot accesa. În acest spațiu, în ultimele 12 zile de când am deschis, ne-au trecut pragul aproape 1.200 de persoane. Majoritatea dintre acestea, peste 900 de ucraineni, au declarat că vor să rămână pe termen mediu sau lung în Brașov, în comunitatea noastră. Dintre cei 1200, doar puțin peste 200 au fost în tranzit, trecând prin orașul nostru în drum spre vestul Europei. Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 12 zile în centrul de la CATTIA s-a întâmplat cu sprijinul și implicarea comunității – de la brașovenii care au donat produse pentru refugiații ucraineni, până la companiile care au donat, la restaurantele care au pregătit și servit gratuit mese calde pentru cei din centru și cei 450 de voluntari care s-au înscris pe platforma voluntarbv.ro, precum și organizațiile care ne-au ajutat să facem în Centrul comunitar de la CATTIA un loc în care să-i întâmpinăm pe cei care au nevoie”, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Zilnic, sute de refugiați vin la centru pentru a beneficia de consilierea voluntarilor, pentru își primi produse de strictă necesitate sau pentru a socializa cu alți compatrioți de-ai lor, în timp ce copiii se joacă la centrul deschis special pentru ei la CATTIA. În felul acesta, cei care sunt de mai multe zile în România află ce se mai întâmplă acasă, iar cei nou-veniți primesc informațiile legate de stabilirea în Brașov.

În această dimineață ne-am întâlnit cu Oksana Yemonakova, una dintre sutele de ucrainence cu copii mici care au ajuns în centrul de la CATTIA. Oksana a ajuns în această dimineață, după ce a comunicat, pe un grup de Telegram, cu Aliona, care deja se află la Brașov și care a venit să o întâmpine și să îi arate cum funcționează lucrurile la centru: de unde afli informații, de unde îți iei mâncarea, unde poți să dormi, de unde poți să îți ei tot ce ai nevoie.

Solidaritatea nu are limite, indiferent că vorbim de voluntarii din centru, care stau zile și nopți la dispoziția refugiaților, de brașovenii și firmele care contribuie cu produse și mâncare pentru ca refugiaților să nu le lipsească nimic, de cei din Ucraina, care vin să îi întâmpine pe cei nou ajunși.

Majoritatea celor care ajung la centru sunt femei tinere cu copii mici, care au lăsat totul – soți, părinți, prieteni, bunuri – și au plecat de frica bombardamentelor.

Oksana Yemonakova nu face nici ea excepție. Este profesor universitar la Universitatea din Odesa, doctor în științe, locuia într-un oraș lângă Odesa, Ciornomorsk, iar în 24 februarie s-a trezit sub explozia rachetelor și bombelor lansate de armată rusă. A rezistat până în 27 februarie, când, de frica exploziilor, a luat decizia să fugă din Ucraina, împreună cu cei doi copii, de 2 și 12 ani. Și-a lăsat acolo soțul, părinții, prietenii și a mers la granița cu Republica Moldova. A trecut granița pe jos, deoarece coada de la mașini dura peste 14 ore. Ajunși în Moldova, o familie i-a găzduit aproape două săptămâni, le-a oferit hrană, până când cei doi copii s-au mai liniștit, iar Oksana a avut curajul să plece mai departe. A ajuns la Brașov după ce pe un grup de Telegram, o altă ucraineancă a postat date despre centrul de la Brașov. Ajunsă aici, nu vrea să plece mai departe, vrea să își găsească un loc de muncă și, până trece războiul, să se stabilească în orașul nostru.

„Sunt din Ucraina, din Odesa. Locuiesc lângă Odesa, în Ciornomorsk. În dimineața zilei de 24 februarie, în orașul nostru, am auzit o explozie mare. Ne-a fost foarte teamă pentru copiii noştri. Şi pe 27 februarie, i-am luat şi am plecat în Moldova. Am stat în Moldova aproximativ două săptămâni. Şi azi am ajuns aici, în România. Tocmai am sosit, cu cei doi copii ai mei, pentru că mi-e foarte frică pentru sănătatea lor și pentru viața lor. În Ucraina mi-am lăsat părinţii, soţul şi prietenii. E foarte greu pentru mine. Am nevoie de acest centru pentru că eu pur și simplu abia am venit, nu știu încotro să mă îndrept, nu știu de unde pot obține ajutor. Aici am primit ceai cald, mâncare și lapte pentru copiii mei. Nu am nici un plan pentru a merge în altă țară din Uniunea Europeană. Am găsit centrul de aici în grupul Telegram. Aliona este din orașul meu, Ciornomorsk, și ea ne-a spus ce trebuie să facem în România, ea ne-a spus despre acest centru. Fiica mea are doi ani, și fiul meu 12 ani”, a povestit Oksana Yemonakova, profesor universitar doctor în Ucraina, refugiată în Brașov.

Așa sunt toate poveștile celor care vin din Ucraina, oameni care, până în dimineața zilei de 24 februarie, se bucurau de viața alături de familie, mergeau la muncă și la școală, se plimbau, se jucau, făceau sport, mergeau la cinema sau la teatru, aveau visuri și își propuneau să realizeze lucruri în viață. După acea dată, totul a dispărut, singurul obiectiv fiind de a își proteja copiii, de a își proteja familia, de a supraviețui. Peste 2,5 milioane de ucraineni au plecat deja spre alte țări. Alții, în special bărbații, au rămas să lupte, sperând să mai apuce să le ofere un viitor, acasă, familiilor lor. Orașe, unele construite în sute de ani, sunt acum grămezi de moloz. Milioane de oameni care trăiesc între urletul alarmelor și șuierul rachetelor și bombelor, oameni care înfruntă și văd moartea în fiecare zi. Milioane de oameni care speră ca acest coșmar să ia sfârșit și să înceapă să își reconstruiască orașele și viețile.

Cheltuielile pentru hrana refugiaților vor fi decontate

Conform Hotărârii de Guvern nr. 22/11.03.2022, persoanele fizice care găzduiesc cetățeni refugiați din Ucraina pot beneficia de decontarea hranei necesare pentru aceștia, în cuantum de 20 lei/zi/persoană.

Brașovenii care doresc să beneficieze de aceste sume trebuie să îi înregistreze pe cetățenii ucraineni la centrul comunitar de la CATTIA, apoi, la începutul lunii aprilie, în primele 3 zile lucrătoare, să depună solicitarea, însoțită de o declarație pe propria răspundere, act de identitate și documentul care atestă dreptul de folosință a locuinței.

Decontarea se face de către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență.

„Pentru aceasta, brașovenii vor trebui să vină la CATTIA cu persoana pe care o au în gazdă, cu ucraineanul pe care îl iau în casa lor, pentru a se înregistra. Apoi, la începutul lunii, vor veni cu documente justificative: copie după actul de identitate, declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor, precum și documentul care atestă utilizarea locuinței, pentru a putea primi cei 20 de lei pe zi. Începând cu luna aprilie, cetățenii brașoveni vor putea veni pentru decontare doar dacă în prealabil au venit cu persoana pe care o găzduiesc, la CATTIA, pentru a o înregistra“, a precizat viceprimarul Flavia Boghiu.

Brașovenii care doresc să facă donații, pot face acest lucru, în continuare, la Centrul Comunitar de la CATTIA. Produsele de strictă necesitate în această perioadă sunt: orez, paste făinoase, făină, conserve – în general, alimente neperisabile – precum și produse de igienă. În ceea ce privește donațiile de haine, deocamdată, centrul are un stoc suficient pentru perioada următoare.

Vă reamintim, că după începerea războiului din Ucraina, Primăria Municipiului Brașov și mai multe organizații neguvernamentale au constituit grupul de lucru „Brașov pentru Ucraina”, pentru a veni în sprijinul refugiaților din țara vecină, lovită de război, și pentru a trimite ajutoare acolo.

Mai multe informații găsiți pe site-ul https://ua.brasovcity.ro/ sau la call-center: +40371 784071.

Sursă: Primăria Brașov