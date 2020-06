Jurnalistul britanic Charlie Ottley, realizatorul celebrei serii de documentare despre România „Wild Carpathia“, a prezentat, astăzi, Primăriei Brașov cele două variante ale filmului de promovare a Brașovului pe care le-a realizat în urma parteneriatului încheiat cu municipiul.

„Proiectul a demarat în toamna anului trecut. Ideea a fost de a face un film de promovare a Brașovului pe plan internațional dar și intern, mai ales în mediul on-line, și să arătăm frumusețea Brașovului, nu doar a orașului în sine, ci și a zonei din jurul său, cum ar fi Poiana Brașov, Prejmer, Hărman etc, pentru a-i inspira pe oameni să vină aici. Brașovul este inima Transilvaniei, coroana Transilvaniei, o destinație pe care trebuie să o vezi neapărat. A trebuit să utilizăm și o serie de imagini pe care le-am filmat cu ocazia celorlalte colaborări pe care le-am avut cu Brașovul pentru că timpul a fost destul de scurt iar restricțiile legate de pandemie ne-au limitat și mai mult: Nu am reușit de exemplu aproape deloc să filmăm pe parcursul primăverii, dar am avut imagini extraordinare filmate anterior, în primăvară și vară, am filmat apoi toamna și o bună parte a iernii, și am reușit să reflectăm acestă „nebunie a anotimpurilor“ cu toate atracțiile, Brașovului, cu toate monumentele, evenimentele, festivalurile pe care le are.

Cu siguranță acest film va fi foarte util în câteva luni, pentru că în perioada asta nu vor fi multe evenimente și festivaluri. Sper că va fi bine primit, desigur că vom face modificări dacă ni se va cere. Despre Brașov sunt foarte multe lucruri bune de spus, pentru mine Brașovul este poarta către Transilvania, și așa cum am spus și în film, este inima istorică a Transilvaniei. Are de toate, are cultură, are arte, are această istorie extraordinară, are meșteșuguri, muzică, este un oraș creativ și «cool». are foarte multe baruri, are restaurante, are locuri în care îți poți petrece plăcut seara, are parcuri, are atmosfera aceea specială în Piața Sfatului, când vezi lumea trecând pe lângă tine și poți să simți vibrația orașului, are străzi pavate și pline de porumbei, are acel sentiment atemporal care mie îmi place extraodinar. Cred că oamenii care vin să viziteze România trebuie să facă Brașovul o parte din itinerariul lor. Sunt multe alte locuri care merită să fie vizitate și care sunt frumoase în felul lor, dar dacă vrei să «prinzi» inima Transilvaniei, trebuie neapărat să-ți faci timp pentru Brașov“, a declarat Charlie Ottley.

Varianta lungă a filmului realizat de jurnalistul britanic are 6 minute și 15 secunde, iar varianta-spot, 1 minut și 31 de secunde. Imaginile surprind oferta Brașovului nu numai în termeni de peisaj și natură, ci și viața orașului, facilitățile sportive, evenimentele, festivalurile, monumentele semnificative, chiar și viitorul aeroport. Cele două variante urmează a fi analizate, pentru transmiterea observațiilor necesare obținerii variantelor finale ale celor două filme de prezentare.

„Noi avem o colaborare mai veche cu Charlie Ottley, suntem într-un parteneriat, mă bucur că a ales Brașovul să fie parte din proiectul lui și această colaborare se răsfrânge în mod pozitiv asupra Brașovului. Astăzi ne-a prezentat materialul pe care l-a lucrat de ceva timp, aveam planificat un moment public în care să prezentăm proiectul pe care l-am realizat împreună, dar din păcate va trebui să ne reașezăm și să gândim un moment când va fi posibil să facem această prezentare cu public. Filmul mi-a plăcut, sunt imagini care ne reprezintă, perioade din toate anotimpurile din cursul unui an, cu activități din Brașov și din localitățile din jurul nostru. Este o etapă pe care am parcurs-o și colaborarea cu Charlie Ottley va continua și în următoarea perioadă. Tot astăzi am văzut și trei variante de videoclipuri de prezentare a României, realizate pentru BBC World (tot de echipa lui Charlie Ottley, n.n.), în care apar imagini și din Brașov, pe lângă alte orașe și zone din România. Cred că după această perioadă va trebui să folosim foarte mult aceste modalități de promovare pentru a atrage din nou un număr mare de turiști în România și în Brașov“, a declarat primarul George Scripcaru.

Reamintim că seria „Wild Carpathia“ a avut deja audiență în peste 110 țări din lume și a fost tradusă în 11 limbi diferite. Producția a fost susținută de Alteţa Sa Prinţul Charles și Majestatea Sa Margareta a României. Cunoscutul producător de televiziune din Marea Britanie a ajuns, de fapt, unul dintre cei mai importanţi ambasadori neoficiali ai ţării noastre, alături de Prinţul Charles al Marii Britanii, care a făcut și el parte din seria documentarelor „Wild Carpathia“. Printre cele mai importante canale de televiziune care au rulat seria se numără Travel Channel și CNBC. Al cincilea și ultimul episod al seriei„Wild Carpathia -Winter is Coming“, a fost lansată la Brașov în toamna anului trecut și acordă orașului nostru un spațiu mai larg în cadrul filmului. Municipalitatea a sprijinit de altfel atât realizarea celui de-al patrulea episod al seriei, cât și a celui de-al cincilea.