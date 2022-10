Primăria Brașov anunța, acum două zile, că au început reparațiile la Bulevardul Gării, zona afectată de surparea de săptămâna trecută. Doar că, așa cum ne-am obișnuit, șantierele la drumurile din municipiul Brașov sunt deschise, iar apoi abandonate. La fel se întâmplă, după cum bine se vede, și pe Bulevardul Gării. Traficul a fost închis în zona respectivă, se circulă cu mare dificultate, dar nimeni nu se agită să remedieze problema cât mai repede. În această dimineață, nici măcar un muncitor nu era în zonă!

„Având în vedere importanța acestei artere de circulație, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia executării lucrărilor în regim de urgență”, anunța Primăria Brașov acum două zile. Rezultatul? În filmulețul de mai jos! Atât de mare este urgența pentru autoritățile locale!

,,Astăzi am început lucrările pentru punerea în siguranță a zonei de pe b-dul Gării nr. 10, zonă care a fost afectată de surparea de joia trecută. Este o zonă intens circulată, astfel că lucrările trebuie executate în regim de urgență. Tocmai de aceea am adoptat o hotărâre a CLSU, pentru a se putea interveni rapid, iar acest tronson să fie redat circulației. Din păcate, s-a ajuns la această situație deoarece în momentul în care s-au executat lucrările de extindere și modernizare a bulevardului Gării, stratul dintre placa de beton de sub covorul asfaltic și prefabricatele din beton care protejau rețeaua termică nu avea consistența corespunzătoare”, declara, tot acum două zile, președintele CLSU, primarul Allen Coliban.

Vă reamintim că în data de 13.10.2022 s-a produs o surpare a benzii de circulație a drumului public, în zona de vizavi de magazinului Unirea (pe direcția de mers Făget-gară), pe o lungime de aproximativ 8 m. Având în vedere că nu se mai putea circula în condiții de siguranță, zona a fost semnalizată corespunzător cu marcaje și garduri de semnalizare pe timp de noapte, cu lumini intermitente, până la remedierea și refacerea porțiunii afectate. Pentru ca lucrările să se desfășoare în condiții optime și de siguranță, CLSU a luat decizia restricționării circulației pe două dintre cele șase benzi, în zona afectată. Pe perioada derulării lucrărilor, dinspre gară spre Făget se va circula pe două benzi, iar dinspre Făget spre gară, tot pe două benzi, în zona afectată de lucrări

VIDEO: INFO 1 TV