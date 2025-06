Parlamentarii britanici au dat un prim vot pentru dezincriminarea avortului în Anglia și Țara Galilor, în urma îngrijorărilor legate de numărul tot mai mare de femei investigate pentru întreruperi de sarcină.

Potrivit Euronews, Camera Comunelor a aprobat un amendament – adoptat cu 379 de voturi pentru și 317 împotrivă – la un proiect de lege mai amplu privind infracțiunile, care ar împiedica pedepsirea penală a femeilor în baza unei legi învechite, care data din secolul al XIX-lea.

Avortul este legal în Anglia și Țara Galilor de aproape șase decenii, dar doar până la 24 de săptămâni de sarcină și cu aprobarea a doi medici.

Amendamentul prevede că femeile care întrerup o sarcină după cele 24 de săptămâni nu vor mai fi investigate de poliție. Totuși, cadrele medicale sau oricine asistă o femeie în realizarea unui avort după termenul de 24 de săptămâni ar putea în continuare să fie urmărit penal.

Deputata laburistă Tonia Antoniazzi, cea care a propus unul dintre amendamente, a declarat că schimbarea este necesară deoarece, în ultimii 5 ani, poliția a investigat peste 100 de femei pentru presupuse avorturi ilegale, inclusiv pe unele care au suferit avorturi spontane sau nașteri de copii morți.

„Această legislație are scopul exclusiv de a scoate femeile din sistemul de justiție penală, pentru că ele sunt vulnerabile și au nevoie de ajutorul nostru,” a spus ea. „La ce servește acest lucru interesului public? Nu este justiție, este cruzime – și trebuie să se oprească”, a adăugat parlamentara.

Camera Comunelor trebuie acum să adopte în întregime proiectul de lege privind infracțiunile, ceea ce este de așteptat să se întâmple, înainte ca acesta să ajungă în Camera Lorzilor, unde poate fi întârziat, dar nu blocat.

Conform legislației actuale, medicii pot efectua legal avorturi în Anglia, Scoția și Țara Galilor până la 24 de săptămâni, și chiar după acest termen, în circumstanțe speciale – de exemplu, când viața mamei este în pericol. În Irlanda de Nord, avortul a fost dezincriminat în 2019.

Modificările legislative implementate în timpul pandemiei de Covid le permit femeilor să primească prin poștă pastile pentru avort și să-și întrerupă sarcina acasă, în primele 10 săptămâni de la concepție.

Acest lucru a dus la câteva cazuri mediatizate în care femei au fost urmărite penal pentru obținerea ilegală a pastilelor pentru avort și utilizarea acestora după 24 de săptămâni de sarcină sau mai mult.

Urmărirea penală a dus la reformă

Grupurile anti-avort s-au opus acestor măsuri, argumentând că ele vor deschide calea către avort la cerere, în orice stadiu al sarcinii.

„Copiilor nenăscuți li se va lua orice formă de protecție rămasă, iar femeile vor fi lăsate la mâna abuzatorilor,” a declarat Alithea Williams, manager de politici publice la Society for the Protection of Unborn Children (Societatea pentru Protecția Copiilor Nenăscuți), care se autodescrie ca fiind cea mai mare organizație pro-viață din Marea Britanie.

Dezbaterea a avut loc în contextul în care procese recente au dus la un val de sprijin pentru abrogarea unor părți din Legea privind infracțiunile împotriva persoanei din 1861.

Într-un caz, o mamă a trei copii a fost condamnată, în 2023, la peste doi ani de închisoare pentru că a indus medical un avort la aproximativ opt luni de sarcină.

În vârstă de 45 de ani, Carla Foster a fost eliberată la aproximativ o lună după condamnare, printr-o decizie a Curții de Apel, care i-a redus pedeapsa. Judecătoarea Victoria Sharp a declarat că acel caz impunea „compasiune, nu pedeapsă” și că încarcerarea ei nu avea un scop util.

Luna trecută, un juriu a achitat-o pe Nicola Packer de acuzația că și-a administrat ilegal o substanță nocivă cu intenția de a provoca un avort. Gravida, care a luat medicamente pentru avort când era însărcinată în aproximativ 26 de săptămâni, a declarat că nu știa că sarcina ei depășise 10 săptămâni.

Susținătorii proiectului de lege au afirmat că este o reformă istorică, care va preveni închiderea femeilor pentru întreruperea propriei sarcini.

„Într-un moment în care vedem o restrângere a drepturilor reproductive, mai ales în Statele Unite, această etapă crucială în lupta pentru drepturile reproductive transmite un mesaj puternic: parlamentarii noștri apără femeile”, a spus Louise McCudden de la organizația neguvernamentală MSI Reproductive Choices.