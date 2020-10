Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.

În fapt, la data de 03 octombrie 2020, în jurul orei 12.10, polițiștii au oprit în trafic, pentru control, un bărbat care conducea un autoturism pe strada Lungă din municipiul Brașov.

Cu ocazia verificărilor efectuate, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 44 ani domiciliat în municipiul Brașov.

Acesta a refuzat testarea din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat și fiind condus la o unitate medicală autorizată, de asemenea, a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei.

La data de 03 octombrie 2020, în jurul orei 17.40, polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov au depistat în trafic, un bărbat, în vârstă de 67 ani, care conducea un autoturism pe raza municipiului Brașov, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Procedându-se la testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 0,81 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” dosar instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei.

La data de 03 octombrie 2020, în jurul orei 07.40, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Hoghiz au oprit în trafic, pentru control, un tânăr în vârstă de 24 ani, care conducea un autoturism pe str. Principală din localitatea Homorod, județul Brașov.

Cu ocazia verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Române a documentelor personale și ale autoturismului condus, cadrele de poliție au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, dosar instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei.

La data de 03 octombrie 2020, în jurul orei 19.35, polițiști rutieri din cadrul Poliției Municipiului Săcele au depistat în trafic, un bărbat, în vârstă de 63 ani, care conducea un autoturism pe str. Principală din localitatea Tărlungeni, județul Brașov, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Procedându-se la testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 0,83 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” dosar instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei.

La data de 03 octombrie 2020, în jurul orei 07.50, polițiști rutieri din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au depistat în trafic un bărbat, în vârstă de 46 ani din județul Siboiu, care conducea un autoturism pe str. Câmpului din stațiunea Râșnov, județul Brașov, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Procedându-se la testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 0,50 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” dosar instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

Polițiști rutieri din cadrul Poliției Orașului Rupea efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

În fapt, la data de 03 octombrie 2020, în jurul orei 12,35, polițiștii au oprit în trafic, pentru control, un bărbat în vârstă de 38 ani, care conducea un autoturism pe str. Republicii din orașul Rupea, județul Brașov.

Cu ocazia verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Române a documentelor personale și ale autovehiculului condus, cadrele de poliție au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 1,05 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarul penal constituit, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei.

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”vătămare corporală din culpă”, “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și ”părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelui acestuia”.

În fapt, la data de 03 octombrie a.c., în jurul orei 12,10, un bărbat în vârstă de 62 ani, care conducea un autoturism pe str. Fabricii din satul Colonia Bod, județul Brașov, a surprins și accidentat un bărbat în vârstă de 65 ani, care se deplasa pe bicicletă.

După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto a oprit la fața locului, iar la scurt timp a părăsit locul faptei, fiind identificat ulterior de către polițiști, pe raza localității Bod, județul Brașov.

Accidentul de circulație s-a soldat cu o victimă, respectiv biciclistul, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 0,86 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarul penal constituit, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei.

Sursa: Realitatea de Brasov