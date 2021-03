Un nou CUTREMUR la echipa de handbal feminin Corona Braşov!

După ce acum aproape un an şi jumătate, echipa de handbal feminin Corona Braşov a fost retrogradată, iar jucătoarele suspendate, din cauza unui scandal de dopaj, acum, managamentul dezastruos îşi spune din nou cuvântul.

Astfel, Comisia de Disciplină a luat, în şedința de ieri, măsuri drastice, pe care le prezentăm mai jos:

În legătură cu sesizarea antrenorului NOVANC Marius privind nerespectarea Hotărârii 46/21.10.2020 a Comisiei de Apel, de către clubul C.S.M. Corona Brașov, Comisia vazand ca in procesul verbal nr. 328 al sedintei din data 19.01.2021, clubul amintit a mai fost sanctionat pentru aceiasi abatere; iar prin acelasi proces verbal, i s-a pus in vedere ca in termen de 10 zile să achite antrenorului drepturile salariale, obligație neîndeplinita pana la introducerea prezentei sesizari, CCD hotaraste:

Sancționarea clubului C.S.M. Corona Brașov cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare si drept de joc pentru o perioada de 1 (un) an de zile, începând cu data de 14.03.2021, conform art. 26.11 din Statutul Antrenorului. Concomitent cu aceasta sancțiune, la fiecare 10 zile, i se va scădea cate 1 punct din cele obținute de echipa participantă in cel mai înalt nivel competițional, păna la executare integrala a hotărârii. Aceasta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de C.C.C.

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.