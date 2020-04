Un nou centru de carantină, în municipiul Brașov!

Primăria Brașov ia in calcul deschiderea celui de-al șaselea centru de carantină. Până acum, în municipiu sunt funcționale cinci astfel de centre, care au, în total, 134 de camere. Cel de-al șaselea centru va avea 53 de camere.

„Având in vedere numărul persoanelor care au fost internate in centrele de carantina in ultima perioada, inclusiv de ieri pana astazi, a celor care sunt externați din aceste centre, precum și numărul celor care sunt anuntați ca vin de la vama și de la aeroporturile din București și Cluj, am început demersurile pentru deschiderea celui de al șaselea centru, astfel încât sa fim pregătiți pentru acest aflux. Este o situație grea și care devine, de la o zi la alta, tot mai complicata”, a declarat primarul George Scripcaru.